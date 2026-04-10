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Tre minorenni sono stati raggiunti da una misura cautelare per rapina aggravata e lesioni personali a seguito di una serie di aggressioni avvenute nel centro storico di Sassari. I giovani, appartenenti alla cosiddetta ‘Banda del Monte‘, sono stati individuati grazie a un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Le violenze sono state commesse ai danni di passanti e coetanei, con una delle vittime costretta a un intervento chirurgico per la gravità dei traumi subiti.

Le indagini e l’operazione della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale della III Sezione della Squadra Mobile della Questura di Sassari ha condotto un’approfondita attività investigativa, sotto la supervisione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. L’indagine ha portato all’emissione di un’ordinanza che ha disposto la misura cautelare nei confronti di tre minorenni, ritenuti responsabili di gravi episodi di rapina aggravata e lesioni personali.

La ‘Banda del Monte’ e le aggressioni nel centro storico

I tre giovani, noti come membri della famigerata ‘Banda del Monte’, sono stati accusati di aver compiuto una serie di aggressioni fisiche, avvenute principalmente nelle vie del centro storico cittadino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i minorenni agivano in gruppo, scegliendo come vittime ignari passanti che venivano colpiti con particolare violenza. In uno degli episodi più gravi, una delle persone aggredite ha riportato traumi tali da rendere necessario un delicato intervento chirurgico, con una prognosi superiore a 60 giorni di cure.

Rapine a coetanei e attività commerciali

Oltre alle aggressioni ai danni di passanti, la banda si è resa protagonista di una serie di rapine ai danni di altri coetanei. Le vittime, dopo essere state accerchiate, sono state minacciate e costrette a consegnare denaro e oggetti personali. In un’occasione, il gruppo ha preso di mira anche un’attività commerciale situata nel centro storico, compiendo una rapina ai danni dell’esercizio.

Gli elementi raccolti dagli investigatori

Le attività di riscontro svolte dagli agenti della Squadra Mobile hanno consentito di raccogliere elementi determinanti per accertare le responsabilità dei tre indagati. Grazie alle indagini, coordinate dalla Procura per i Minorenni, è stato possibile ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili delle rapine e delle lesioni personali che hanno scosso la comunità cittadina.

Il contesto e le conseguenze delle violenze

Le azioni della ‘Banda del Monte’ hanno destato particolare allarme tra i residenti e i commercianti del centro storico di Sassari. Gli episodi di violenza e rapina hanno avuto ripercussioni significative sulla percezione di sicurezza nella zona, spingendo le forze dell’ordine a intensificare i controlli e le attività investigative per contrastare il fenomeno.

IPA