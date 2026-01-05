Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I Carabinieri sciatori hanno effettuato un totale di 105 interventi di soccorso e hanno registrato 45 incidenti nei comprensori dell’Alta Badia, Plan de Corones e Klausberg. Ciò è avvenuto durante il periodo di maggiore afflusso turistico sulle piste da sci. In particolare, nei primi giorni di gennaio, sono stati rintracciati e messi in salvo tre minori che si erano temporaneamente allontanati dai propri familiari, grazie all’azione tempestiva delle pattuglie specializzate. Le operazioni sono state condotte dai Carabinieri sciatori delle Stazioni di Badia, Corvara in Badia, Brunico, San Vigilio di Marebbe, Cadipietra e Predoi.

I controlli nei comprensori sciistici

Come anticipato, l’incremento del flusso turistico sulle piste da sci dell’Alta Badia ha portato a un rafforzamento delle attività di soccorso e vigilanza da parte delle forze dell’ordine.

I Carabinieri sciatori, dislocati nei principali comprensori, hanno presidiato le aree di Badia, Corvara in Badia, Plan de Corones, Brunico, San Vigilio di Marebbe, Klausberg, Cadipietra e Predoi. L’obiettivo è stato quello di tutelare la sicurezza degli sciatori e intervenire prontamente in caso di emergenza, con particolare attenzione ai minori che, in più occasioni, si sono separati dai familiari durante le giornate sulle piste.

Minori dispersi e ritrovati: gli interventi più rilevanti

Il 2 gennaio scorso ad esempio, nel comprensorio di Colfosco, una pattuglia dei Carabinieri sciatori della Stazione di Corvara in Badia ha rintracciato una bambina di 11 anni di nazionalità americana che si era separata dal padre. I militari sono riusciti a ricostruire il percorso della minore attraverso la verifica dei passaggi agli impianti di risalita, riportandola in sicurezza dal genitore.

Un episodio simile si è verificato il 3 gennaio a Plan de Corones, dove una cittadina slovacca ha segnalato la scomparsa della figlia di 9 anni presso l’ufficio dei Carabinieri in vetta al comprensorio. Grazie al tracciamento dello skypass, la bambina è stata ritrovata in circa mezz’ora a valle della pista “Miara” e riaffidata alla madre.

Nella mattinata di ieri, un nonno di nazionalità croata si è rivolto ai Carabinieri in servizio a Kronplatz per la scomparsa della nipote di 10 anni. La descrizione dettagliata dell’abbigliamento della minore, diffusa rapidamente anche al personale degli impianti, ha permesso di rintracciarla nei pressi del campo scuola sci in cima a Plan de Corones.

Il bilancio degli interventi

Dal giorno di Capodanno al 5 gennaio i Carabinieri sciatori della Compagnia di Brunico hanno effettuato complessivamente 105 interventi di soccorso di cui 10 con l’elisoccorso, e hanno rilevato 45 incidenti tra sciatori. L’attività di vigilanza è stata finalizzata a garantire il rispetto delle regole sulle piste e la sicurezza di tutti gli utenti.

Nell’ambito dei controlli, sono state contestate 14 violazioni amministrative per omesso uso del casco protettivo, mancanza di assicurazione obbligatoria e velocità non commisurata alle condizioni della pista. Questi dati evidenziano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel prevenire comportamenti pericolosi e nel promuovere la cultura della sicurezza tra gli sciatori.

Appello alla prudenza e al rispetto delle regole

L’Arma dei Carabinieri ha rinnovato l’invito a tutti gli sciatori a rispettare le norme di sicurezza, sottolineando l’importanza della prudenza e dell’attenzione per vivere la montagna in tranquillità. L’obiettivo è quello di ridurre il numero di incidenti e garantire un’esperienza positiva a tutti gli appassionati degli sport invernali.

Le attività di soccorso e controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle situazioni di potenziale pericolo e alla tutela dei minori, che rappresentano una delle categorie più vulnerabili sulle piste da sci.

Perché nelle piste ci sono i Carabinieri sciatori

I Carabinieri sciatori svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione degli incidenti e nella gestione delle emergenze nei comprensori sciistici. La loro presenza costante sulle piste consente di intervenire rapidamente in caso di necessità, fornendo assistenza sia agli sciatori in difficoltà sia alle famiglie che si trovano ad affrontare situazioni di smarrimento dei propri cari.

La collaborazione tra le diverse Stazioni dei Carabinieri sciatori e il personale degli impianti di risalita si è rivelata determinante per il buon esito degli interventi, come dimostrato dai recenti episodi di ritrovamento dei minori dispersi. L’utilizzo delle tecnologie, come il tracciamento degli skypass, ha inoltre facilitato le operazioni di ricerca e soccorso.

