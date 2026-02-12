Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque provvedimenti di ammonimento per bullismo: questo il bilancio di un intervento della Questura di Treviso nei confronti di tre minori responsabili di due rapine avvenute a fine anno a Montebelluna. I fatti sono stati commessi ai danni di quattro coetanei, con minacce e appropriazione di denaro.

Tre minori ammoniti vicino Treviso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha disposto cinque provvedimenti di ammonimento per bullismo nei confronti di tre minori – due ragazze e un ragazzo – di età compresa tra 12 e 14 anni. I giovani sono stati ritenuti responsabili di due episodi di rapina avvenuti nel Comune di Montebelluna a fine dicembre, ai danni di quattro coetanei.

Nel pomeriggio del 28 dicembre i tre minori hanno avvicinato due coetanei in Piazza D’Annunzio sottraendo loro il denaro dai portafogli dopo averli minacciati di gravi conseguenze, anche da parte di parenti adulti, qualora non avessero consegnato quanto richiesto. Poco dopo, due degli autori – il ragazzo e una delle ragazze – hanno circondato altri due coetanei e, con modalità analoghe, si sono impossessati del denaro contante che questi avevano con sé.

Le denunce e l’azione delle forze dell’ordine

Le vittime, accompagnate dai genitori, hanno denunciato i gravi episodi presso la Stazione dei Carabinieri locale. Le istanze di ammonimento sono state raccolte e trasmesse alla Questura che, tramite la Divisione Anticrimine, ha avviato l’istruttoria necessaria.

Questo ha permesso al Questore di emettere cinque provvedimenti monitori: tre per la prima rapina e due per la seconda.

Applicazione del Decreto Caivano

Grazie alle recenti novità introdotte dal Decreto Caivano, tali provvedimenti sono stati applicati anche a soggetti infraquattordicenni, che non sono imputabili penalmente ma possono essere destinatari di misure amministrative in caso di gravi fatti di reato.

La notifica dei provvedimenti è in corso in queste ore e avverrà alla presenza dei genitori. I minori e le loro famiglie saranno invitati a seguire un percorso trattamentale integrato, finalizzato a far acquisire consapevolezza del disvalore delle azioni commesse. Questo percorso è previsto dal protocollo sottoscritto tra la Questura di Treviso e il Centro di Attività “Task Force Educativa – 118” dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.

IPA