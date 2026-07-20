Tre morti a New York per focolaio di legionella, oltre 70 casi a Manhattan: torri di raffreddamento nel mirino

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Centinaia di evacuati a Manhattan per un focolaio di legionella che ha provocato tre morti. Le autorità sanitarie di New York sono al lavoro per fronteggiare l’emergenza nel ricco Upper East Side, dove si sono registrati 74 casi di legionellosi, una grave infezione polmonare diffusa da un batterio per via respiratoria, spesso attraverso i sistemi di aria condizionata e impianti idrici. Numerose le famiglie che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione in attesa della disinfezione dei condotti.

Il morti per il focolaio di legionella

Il dipartimento di Salute della città di New York ha comunicato il bollettino dei casi di legionellosi aggiornano a tre il numero di decessi per la malattia. Al 19 luglio, le persone infette registrate nei quartieri Carnegie Hill e Yorkville, nella ricca zona di Manhattan dell’Upper East Side, sono 74, di cui 8 attualmente ospedalizzate, 12 non ricoverate e 51 dimesse.

“È con grande tristezza che annuncio la morte di una terza persona in relazione al focolaio di legionellosi nell’Upper East Side”, ha dichiarato domenica in un comunicato il commissario alla sanità di New York, il dottor Alister F. Martin. “I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore”.

L’emergenza sanitaria a New York

L’emergenza legionellosi a New York è scoppiata a inizio luglio, quando si sono cominciati a segnalare i primi casi nell’area compresa tra la 96esima e la 76esima, tra Central Park e l’East River, dove vivono molte influenti e facoltose personalità e dove si trovano importanti musei come il Met e il Guggenheim.

Anche il museo d’arte moderna e contemporanea è rientrato tra gli edifici controllati dagli ispettori sanitari, che hanno passato in rassegna 183 torri di raffreddamento nella zona, trovando il batterio della legionella in almeno la metà.

Il dipartimento della Salute ha dichiarato che la fonte del focolaio è stata probabilmente eliminata, ma che continuerà a monitorare ogni torre di raffreddamento in cui è stata riscontrata la presenza del batterio.

Le raccomandazioni in caso di sintomi

Nel bollettino, le autorità newyorkesi hanno garantito che l’emergenza “non rappresenta un problema per l’impianto idraulico di alcun edificio. I residenti in queste zone con codice postale possono continuare a bere l’acqua del rubinetto, lavarsi, fare la doccia, cucinare e usare il condizionatore d’aria in casa”.

Allo stesso tempo l’amministrazione della Grande Mela ha raccomandato che “tutti i newyorkesi che attualmente vivono o lavorano in quest’area, o che l’hanno visitata dalla fine di giugno e che presentano sintomi simil-influenzali, come tosse, febbre o difficoltà respiratorie, devono contattare immediatamente un medico“.