Tre morti al rally della Fourme in Francia, auto travolge gli spettatori: l'anno scorso un'altra vittima

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tre spettatori sono morti il 26 luglio travolti da un’auto uscita di pista durante la 32ª edizione del rally della Fourme, ad Ambert, nel cuore della Francia. Le vittime sono due fratelli di 60 e 70 anni, morti sul colpo, e un uomo di 44 anni deceduto all’ospedale di Clermont-Ferrand. L’incidente è avvenuto durante la prova tra Baffie e Fontlobines, lungo un tratto di 7,2 km immerso nel paesaggio del vulcano Puy-de-Dôme.

Tre morti al rally della Fourme in Francia

Come riporta ANSA, a bordo della Peugeot 208 da corsa finita fuori strada c’erano una pilota di 22 anni e una co-pilota di 51. Entrambe sono state ricoverate ad Ambert con ferite lievi, ma sono state sottoposte a test tossicologici come da prassi. Tre le vittime dell’incidente, tutti spettatori della gara.

La Procura del Puy-de-Dôme ha immediatamente aperto un’inchiesta per omicidio colposo, cercando di stabilire con precisione se le vittime si trovassero in una zona vietata, come ipotizzato da alcune fonti locali.

Video ANSA

Le forze dell’ordine e i soccorsi ad Ambert dopo la tragedia al rally della Fourme

I dubbi sulla sicurezza

Il quotidiano La Montagne riferisce che gli spettatori potrebbero essere stati posizionati oltre i nastri rossi che segnalavano le aree a rischio.

Un dettaglio cruciale per accertare eventuali responsabilità organizzative. L’auto sarebbe uscita in una curva senza apparente perdita di controllo, centrando in pieno un gruppo di persone.

Gara annullata

La gara, che coinvolgeva 170 equipaggi, è stata immediatamente annullata.

Le autorità locali, i commissari e gli organizzatori sono al lavoro per capire come sia potuto accadere un simile incidente, in un contesto dove la sicurezza degli spettatori dovrebbe rappresentare una priorità assoluta.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Saint-Just, François Chautard, ha parlato di “commozione e tristezza”.

Il primo cittadino ha poi aggiunto parole cariche di dolore: “Il rally esiste da trent’anni e negli ultimi due si è trasformato in un susseguirsi di catastrofi”.

Il precedente

Non è la prima volta che il rally della Fourme viene sconvolto da un lutto.

Lo scorso anno, un commissario di gara di 42 anni era rimasto ucciso mentre prestava soccorso dopo un altro incidente in gara. Una sequenza drammatica che mette ora sotto pressione sia gli organizzatori sia le autorità locali.