Tre morti in casa a Modena e ipotesi omicidio-suicidio, figlio e genitori anziani trovati senza vita

Strage familiare a Modena in via Pomposiana, in zona Marzaglia. I cadaveri di tre persone, due anziani genitori e il figlio, sono stati trovati in un appartamento di una palazzina con diverse unità abitative. Quasi sicuramente si tratta di un omicidio suicidio anche se la dinamica è ancora da accertare. Sul posto i Carabinieri per le indagini del caso.

Modena, strage familiare: si tratterebbe di un caso di omicidio suicidio

Le cause dei decessi sono al momento avvolte nel mistero. Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero una serie di elementi che spingono a credere che si sarebbe innanzi a un caso di omicidio suicidio.

I carabinieri stanno eseguendo le indagini con l’ausilio del reparto scientifico. I tre corpi senza vita sono stati scoperti lungo la mattinata di giovedì 24 aprile.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Cerchiata in rosso sulla cartina la zona in cui sono stati trovati i cadaveri dei tre familiari

A trovare i tre corpi senza vita e a lanciare l’allarme, come rende noto Il Resto del Carlino, è stato il fratello del padre, che da tempo vive vicino alla famiglia.

La moglie malata e il figlio disabile, l’ipotesi sulla dinamica della strage

Sempre come riferisce il quotidiano Il Resto Del Carlino, la donna trovata morta insieme al marito era malata da tempo. Il figlio, anche lui deceduto, era disabile, in carrozzina e necessitava di cure da parte dei genitori.

Sempre stando alle prime frammentarie informazioni trapelate sulla drammatica vicenda, sarebbe stato il marito e padre a uccidere la moglie e il figlio. L’uomo poi si sarebbe tolto la vita.

Tragedia familiare anche a Lamon

Nelle scorse ore, è arrivata un’altra notizia relativa a una tragedia familiare. A Oltra, una piccola frazione del comune di Lamon in provincia di Belluno, sono morti un padre di 50 anni e suo figlio 17enne. Anche in questo caso si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio.

I drammatici e violenti fatti si sono verificati nel pomeriggio di martedì 22 aprile, intorno alle ore 17. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa delle vittime dopo aver udito delle urla e un colpo di arma da fuoco.