Tre morti in casa a Pietralata a Roma, spari e allarme dai vicini: ipotesi omicidio - suicidio in famiglia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sono stati trovati tre morti in una casa a Roma, si tratta di un’intera famiglia e le prime ipotesi degli inquirenti portano verso la pista dell’omicidio-suicidio. I corpi senza vita di madre, padre e di una bambina sono stati rinvenuti in un appartamento di Pietralata, nella periferia est della Capitale. Sul posto, in via dell’Antracite, sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni vicini allarmati dai colpi di pistola provenienti dall’appartamento.

Tre morti a Pietralata, ipotesi omicidio-suicidio

La chiamata al 112 è scattata nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 31 agosto. Sono stati i vigili del fuoco a sfondare la porta dell’appartamento. All’interno c’erano tre morti, poco dopo identificati come i componenti della famiglia che risiede nell’appartamento di Pietralata, zona est di Roma.

In base alle prime informazioni, i corpi senza vita appartengono al padre (32 anni) alla madre (31 anni) e alla figlia della coppia, di 5 anni.

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I cadaveri trovati nella camera da letto

I cadaveri sono stati trovati dai carabinieri, entrati in casa insieme ai vigili, nella camera da letto. Secondo un’altra ricostruzione, ad allertare le forze dell’ordine sarebbe stato un parente che da ore non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia.

La bambina di 5 anni, a quanto pare, era disabile. “I genitori le volevano molto bene, la portavano sempre a fare passeggiate. È una tragedia”, ha detto una vicina di casa a Repubblica. La bambina era nata durante il periodo del Covid.

Il fatto è accaduto in via dell’Antracite, nel quartiere romano di Pietralata. Sui cadaveri sono state trovate ferite provocate da un’arma da fuoco, probabilmente una pistola. Anche il cane della famiglia è stato trovato morto.

In corso il sopralluogo dei carabinieri a Pietralata

Le indagini su quanto accaduto nella casa di via dell’Antracite, nel quartiere periferico di Pietralata (zona est di Roma), sono ancora in corso.

Spetterà ai carabinieri, che hanno già effettuato il sopralluogo, chiarire l’esatta dinamica di quello che, in base ai primi riscontri, sembra essere un omicidio-suicidio eseguito con l’utilizzo di una pistola. Lo scorso luglio un caso simile – se confermata questa ipotesi – era accaduto a Bologna, dove un uomo di 82 anni aveva ucciso con una pistola la moglie di 86 anni prima di togliersi la vita.

In questo caso, le vittime sono tutte molto giovani, a cominciare dalla bambina di appena 5 anni.