Tre morti nell'esplosione al centro addestramento polizia di Los Angeles: ipotesi esercitazione finita male

Tragedia in California: almeno tre agenti sono morti a seguito di una violenta esplosione avvenuta all’interno del Biscailuz Training Center, centro d’addestramento dello sceriffo della contea di Los Angeles. La deflagrazione si è verificata intorno alle 7:30 di mattina, ora locale, del 18 luglio nella sede di Eastern Avenue, a est della città, dove si addestrano le unità speciali e gli artificieri del dipartimento. Ancora da accertare le cause del disastro.

Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, l’esplosione è avvenuta mentre una squadra di artificieri stava spostando degli esplosivi all’interno del perimetro della struttura.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito un forte boato, seguito da una colonna di fumo.

Getty

Il Biscailuz Training Center di Los Angeles

L’onda d’urto è stata tale da mandare in frantumi i vetri di un SUV della polizia parcheggiato a circa 25 metri dal punto dell’esplosione. Le autorità hanno steso un grande telo attorno all’area per proteggere la scena e facilitare il lavoro degli investigatori.

Le parole del governatore della California

La notizia ha provocato un’ondata di sgomento negli Stati Uniti. Il procuratore generale Pam Bondi, in un post su X (ex Twitter), ha parlato di “un terribile incidente” e ha chiesto di pregare per le famiglie delle vittime.

Anche il governatore della California Gavin Newsom è stato informato, e ha assicurato la piena collaborazione dello Stato con le autorità locali e federali.

Sul posto sono presenti agenti federali, investigatori dell’unità anti-incendio doloso e altre squadre specializzate.

Ipotesi esercitazione finita male

Il Biscailuz Training Center, intitolato allo storico sceriffo della contea, è un punto nevralgico per l’addestramento delle forze dell’ordine a Los Angeles. Ospita le esercitazioni delle unità operative ad alto rischio e l’addestramento sugli esplosivi.

Non è ancora chiaro se la detonazione sia avvenuta nel corso di un’esercitazione o durante attività operative ordinarie.

L’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Los Angeles ha fatto sapere che il punto preciso dell’esplosione è il parcheggio dello Special Enforcement Bureau.

I team di artificieri stanno ora lavorando per mettere in sicurezza eventuali altri ordigni presenti nella struttura. Le autorità hanno confermato che le indagini sono in fase preliminare.