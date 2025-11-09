Morti e feriti nell'incidente sulla tangenziale sud di Bergamo a Stezzano, violento scontro tra auto e furgone

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Violento incidente stradale dall’esito tragico sulla tangenziale sud di Bergamo, all’altezza di Stezzano, dove due persone hanno perso la vita. Lo scontro frontale ha coinvolto due automobili e un furgoncino, causando la morte di due uomini di 23 e 62 anni sul colpo, quattro invece le persone ferite gravemente L’impatto violento ha reso necessario l’intervento di diverse squadre di emergenza per estrarre le vittime dai mezzi distrutti.

Incidente mortale sulla tangenziale sud di Bergamo

Lo scontro è avvenuto nella mattina di domenica 9 novembre, attorno alle 7.30.

Secondo quanto fin qui ricostruito l’impatto sarebbe avvenuto frontalmente coinvolgendo due auto e un furgoncino.

L'incidente è avvenuto all'altezza di Stezzano, in provincia di Bergamo

Sul posto sono giunti i carabinieri per avviare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Chi sono le vittime

A perdere la vita, come detto, due uomini.

Si tratta di un 23enne e un 62enne le cui generalità non sono state rese note.

La comunità di Stezzano e Bergamo sono in lutto per la perdita delle tre vittime, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri feriti.

I soccorsi e le operazioni di emergenza

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Bergamo. I pompieri hanno lavorato per estrarre le persone coinvolte dai veicoli, mentre il personale sanitario ha prestato le prime cure ai feriti, almeno quattro di cui uno ricoverato in gravissime condizioni presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo secondo le prime ricostruzioni.

Le operazioni di soccorso sono state complesse a causa della gravità delle condizioni delle vittime e della presenza di più mezzi coinvolti.

Traffico in tilt e rallentamenti

L’incidente ha provocato un grave impatto sul traffico della tangenziale sud, con lunghe code e rallentamenti. Le autorità hanno chiuso temporaneamente la carreggiata per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause dello scontro frontale, che potrebbe essere stato causato da un errore di manovra o da condizioni di guida difficili.