Tre nuove piste sul caso Emanuela Orlandi, il racconto di Pietro a Verissimo: il documento inedito

Pietro Orlandi torna a parlare del caso della sorella Emanuela, scomparsa ormai 42 anni fa. “Ogni tanto esplodono novità, una potrebbe essere quella giusta quindi noi le seguiamo”, spiega non appena si siede di fronte alla conduttrice di Verissimo. Durante il programma, viene fatto sentire un audio inedito nel quale chi aveva dato i documenti della pista di Londra a Pietro lo avvertiva: “Diranno che sono falsi”.

Le nuove piste

Pietro Orlandi è convinto che prima o poi la verità emergerà e ora ci sono nuove piste, come quella della Casa del Jazz. “Ogni volta che si scava a Roma e si trovano dei resti si pensa subito a mia sorella – fa notare Pietro – poi però ci sono delle coincidenze particolari”.

La Casa del Jazz era una grande villa sotto la gestione del Vicariato di Roma, del cardinal Poletti. La casa venne venduta a Nicoletti, il cassiere della Banda della Magliana. Venne venduta per un miliardo di lire, anche se il valore era di circa 27 miliardi.

Quali sono i legami? Oltre al cardinal Poletti e alla Banda della Magliana, anche la data di vendita, dopo il 22 giugno 1983. Se si dovessero trovare i resti di Emanuela, ricorda Orlandi, quella villa era ancora sotto il Vicariato di Roma. Poi ci sono altre piste, come quella del cineforum sulla Cassia e il legame con la molestie dello zio.

La pista di Londra

Pietro Orlandi continua a credere nella pista di Londra. Secondo lui ci sono molti punti certi. I documenti dietro la pista sono stati definiti “falsi”. La Commissione ha convocato una grafologa che ha confermato che le firme sui famosi documenti sono false. Per Orlandi però il contenuto resta valido, ovvero le spese per il viaggio di Emanuela a Londra.

“Per dire che una lettera è falsa devi avere l’originale”, fa notare l’uomo. Invece l’originale non ce l’ha nessuno, neanche la grafologa che ha basato la sua opinione sulle immagini mostrate in trasmissione, sempre a Verissimo, tempo prima.

Anche nel caso di documenti falsi, Pietro si domanda perché crearli. Orlandi dice di essere stato ascoltato poche settimane fa dalla Commissione e ha portato avanti questo punto. “Se è un depistaggio, vuol dire che fa parte comunque della storia”, dice.

L’audio inedito

Chi ha consegnato le lettere a Pietro è in seguito scomparso. Il fratello di Emanuela le aveva portate in trasmissione per fare pressione e farsi ricontattare. L’uomo gli aveva quindi mandato un audio con la voce modificata.

Dall’audio fatto ascoltare nella trasmissione, l’uomo (che diceva di essere dei Nar) gli spiega perché la voce è modificata e dice: “Allora, Pietro, se io dovessi parlare con te al telefono, cosa che forse dobbiamo fare anche stasera, userò sempre il modulatore di voce perché è la mia identità”.

Poi aggiunge che non sa se uscire allo scoperto. Deve valutare “un sacco di cose perché prima devi capire che ho la mia vita, la mia famiglia e loro sono le mie priorità”. Dice che ogni documento che darà a Pietro sarà dichiarato falso.