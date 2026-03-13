Tre operai morti nell'incidente sull'autostrada A1 ad Arce, incastrati nel furgone: c'è anche un ferito grave

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

È di tre morti il bilancio dell’incidente avvenuto sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Sud nel territorio di Arce, in provincia di Frosinone. Il sinistro, tra un furgone e un’auto, non ha lasciato scampo a tre operai che viaggiavano sul mezzo pesante. Le vittime sono rimaste incastrate nel mezzo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarli. Il conducente dell’auto è rimasto ferito b.

Incidente sull’A1 Milano-Napoli ad Arce

Secondo quanto ricostruito, a contrarsi sono stati un furgone che trasportava operai diretti in un cantiere del Cassinate e un’auto guidata da un automobilista di Frosinone.

L’impatto è avvenuto intorno alle 7.30 sulla carreggiata sud dell’A1, nel segmento autostradale compreso tra Ceprano e Pontecorvo.

Tre morti e un ferito grave

Ad avere la peggio, come detto, gli occupanti del furgone che stavano raggiungendo un cantiere nel territorio di Cassino.

Tre operai, infatti, hanno perso la vita nel violento impatto.

L’auto coinvolta, condotta da un uomo residente a Frosinone, è stata gravemente danneggiata e il conducente è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Indagini per chiarire la dinamica

Sul luogo dell’incidente è giunto il personale di Autostrade per l’Italia insieme al servizio di emergenza sanitaria, inclusi mezzi di soccorso avanzato, e le pattuglie della polizia stradale della sottosezione di Cassino, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e nella gestione della viabilità.

Code e disagi dopo l’incidente sull’A1

Sul tratto interessato si sono formati fino a circa 5 chilometri di coda e la circolazione risulta fortemente rallentata.

Secondo quanto comunicato, il traffico scorre su una sola corsia mentre proseguono le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.

Autostrade consiglia agli automobilisti diretti verso Napoli di uscire a Ceprano, in modo tale da aggirare il traffico. Il consiglio è quello di percorrere la strada statale SS6 Casilina e rientrare in autostrada a Pontecorvo per evitare il tratto congestionato.