Tre operai morti sul lavoro tra Altopascio, Catania e Cavriago, giornata drammatica e rabbia dei sindacati

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Martedì nero per le morti sul lavoro, tre operai hanno perso la vita mentre stavano svolgendo le loro mansioni in Toscana, Sicilia ed Emilia Romagna. Il primo incidente è avvenuto ad Altopascio (Lucca), altri due a Catania e a Cavriago (Reggio Emilia). Rabbia dei sindacati, proclamato uno sciopero dei metalmeccanici a Lucca.

Tre operai morti sul lavoro

I tre incidenti mortali sul lavoro sono avvenuti a distanza di poche ore l’uno dall’altro e con modalità molto simili, ovvero per schiacciamento.

Le vittime sono lavoratori ad Altopascio (Lucca), a Catania e a Cavriago (Reggio Emilia).

ANSA

Il primo è stato schiacciato da una pressa caduta da un porta-carichi, un transpallet. Gli altri due sono stati travolti da un muletto.

L’incidente sul lavoro in Toscana

In Toscana è morto Giacomo Pucci, 30 anni, abitante a Pescia (Pistoia). Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio è rimasto schiacciato sotto una pressa che lui stesso movimentava con un transpallet, un muletto, dentro l’azienda di cui era dipendente ad Altopascio.

I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi. Uno ha iniziato a praticargli le manovre rianimatorie in attesa dei sanitari del 118 che hanno tentato di salvarlo ma non è stato possibile. Il medico ha constatato il decesso.

Il magistrato di turno della procura di Lucca, Antonio Mariotti, ha disposto il sequestro dell’area in cui si è veificato l’incidente e la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. All’incidente non avrebbe assistito nessuno dei circa 40 addetti della ditta che si occupa di progettazione di impianti per l’industria chimica e farmaceutica.

Gli incidenti in Sicilia ed Emilia Romagna

Era un trentenne anche l’operaio di un’azienda della logistica morto schiacciato dal muletto con cui stava operando nella zona industriale di Catania.

Anche in questo caso l’area dell’incidente è stata sequestrata dalla procura catanese che ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per omicidio colposo e disposto l’autopsia.

Dinamica analoga all’episodio in Sicilia è quanto accaduto in un’azienda di Cavriago (Reggio Emilia) dove è morto un operaio, travolto da un muletto. Del decesso è stata informata la procura di Reggio Emilia che ha avviato accertamenti, a partire dall’identificazione della vittima.

La rabbia dei sindacati e lo sciopero

A seguito dell’infortunio mortale di Altopascio, le segreterie provinciali di Fim, Fiom e Uilm di Lucca hanno proclamato uno sciopero provinciale dei metalmeccanici, il 27 maggio, che sarà effettuato nell’ultima ora di ogni turno di lavoro.

“La lotta per scongiurare le morti sul lavoro ha bisogno della mobilitazione immediata e compatta di tutti i lavoratori. Non possiamo più tollerare che una persona esca di casa per andare a guadagnarsi da vivere e non vi faccia ritorno. La sicurezza deve venire prima del profitto”, hanno affermato le sigle dei metalmeccanici.

“È inaccettabile che si continui a perdere la vita sul posto di lavoro; servono azioni concrete e una cultura della prevenzione che non metta mai in secondo piano la tutela della salute e della vita umana”, si legge in una nota in cui Fim, Fiom e Uilm Lucca hanno espresso “profondo cordoglio e totale vicinanza alla famiglia della vittima”.