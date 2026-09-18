Tre ospedali italiani tra i migliori al mondo, sono il Besta di Milano, il Bambino Gesù e il Gemelli di Roma

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Tre ospedali italiani entrano nella top ten mondiale nelle rispettive specialità: Bambino Gesù, Besta e Gemelli. Il riconoscimento arriva dalla classifica World’s Best Specialized Hospitals 2027 di Newsweek e Statista. Sono 42 in totale le strutture italiane presenti nelle 13 specialità mediche prese in esame.

Tre ospedali italiani nella top ten mondiale

Sono tre le strutture italiane che conquistano un posto nella top ten della classifica internazionale dedicata agli ospedali specializzati. Il Policlinico Gemelli di Roma raggiunge il terzo posto mondiale nella categoria ostetricia e ginecologia, su 125 strutture considerate.

L’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma si colloca invece al quarto posto nella pediatria, su un totale di 250 ospedali valutati. L’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano è ottavo nella neurologia, categoria che comprende 150 strutture.

La classifica è la World’s Best Specialized Hospitals 2027, realizzata dalla rivista Newsweek in collaborazione con Statista.

L’indagine prende in esame ospedali con esperienza riconosciuta in specifiche aree della medicina.

Su cosa si basa la classifica di Newsweek

La graduatoria non considera un unico indicatore. I risultati, infatti, tengono conto delle raccomandazioni espresse dagli esperti, insieme a indicatori relativi alla qualità delle strutture e a misure dell’assistenza sanitaria orientate al paziente.

Le valutazioni cambiano in base alla specializzazione analizzata. Quest’anno sono 13 le aree mediche prese in considerazione e, complessivamente, 42 ospedali italiani sono riusciti a entrare almeno in una delle graduatorie.

La presenza italiana non si limita dunque alle tre strutture che hanno raggiunto la top ten.

Diversi ospedali del Paese figurano nelle classifiche internazionali dedicate a cardiologia, chirurgia cardiaca, endocrinologia, gastroenterologia, nefrologia, neurochirurgia, oncologia, ortopedia, pneumologia e urologia.

Lombardia prima regione italiana, Lazio al secondo posto

La Lombardia è la regione con il maggior numero di ospedali italiani presenti nella classifica: sono 15.

Al secondo posto c’è il Lazio, con sette strutture. Seguono Piemonte e Campania, entrambe con cinque ospedali, mentre Toscana e Veneto sono rappresentate da tre strutture ciascuna.

Tra le diverse specialità emerge in particolare la presenza italiana nella chirurgia cardiaca. Sono nove gli ospedali italiani inseriti nella graduatoria, che comprende 150 strutture.

Le posizioni occupate vanno dal 28esimo posto, raggiunto dal Centro Cardiologico Monzino, fino al 127esimo.

Cardiologia, endocrinologia e gastroenterologia

Anche nella cardiologia la presenza italiana è significativa. Nella classifica dei 300 ospedali considerati compaiono 21 strutture italiane. Il piazzamento più alto è quello del San Raffaele di Milano, al 22esimo posto.

Nell’endocrinologia sono nove gli ospedali italiani presenti tra i 150 valutati. Il Policlinico Gemelli apre la rappresentanza italiana al 29esimo posto, mentre le altre strutture si distribuiscono fino alla posizione 138.

Per la gastroenterologia, invece, sono 10 gli ospedali italiani presenti tra i 175 inseriti nella graduatoria. Anche in questo caso il Gemelli occupa la posizione più alta tra le strutture italiane, all’11esimo posto.

Neurologia e neurochirurgia, Besta tra le eccellenze

La Fondazione Besta di Milano è tra le strutture italiane più presenti nelle posizioni di vertice. Oltre all’ottavo posto mondiale nella neurologia, l’istituto raggiunge l’11esima posizione nella neurochirurgia, su 125 ospedali classificati.

Sono quattro in tutto le strutture italiane comprese nella graduatoria della neurologia, mentre per la neurochirurgia gli ospedali italiani presenti sono quattro.

La classifica conferma quindi una forte presenza delle strutture italiane nelle discipline neurologiche, con il Besta che si colloca nelle prime posizioni internazionali in entrambe le categorie.

La presenza italiana nella classifica mondiale

Nel complesso, dunque, i 42 ospedali italiani inseriti nella World’s Best Specialized Hospitals 2027 mostrano una presenza distribuita in diverse aree della medicina specialistica.

I risultati più alti sono quelli del Gemelli in ostetricia e ginecologia, del Bambino Gesù in pediatria e del Besta in neurologia, tutti e tre nella top ten mondiale della rispettiva specialità.

La graduatoria, articolata per discipline, fotografa così la presenza delle strutture italiane nel panorama internazionale dell’assistenza ospedaliera specializzata.