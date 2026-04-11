Tre persone accoltellate in centro a New York, responsabile ferito e arrestato dalla polizia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo avrebbe accoltellato tre persone sulla banchina della metropolitana in corrispondenza della fermata della stazione di Grand Central, a New York City, negli Stati Uniti. Un poliziotto avrebbe poi sparato all’aggressore e lo avrebbe arrestato. Sia le vittime, sia il sospettato si trovano ora in ospedale.

Accoltellamento in centro a New York, tre feriti

Un uomo avrebbe accoltellato tre persone nella fermata della metropolitana della stazione di Grand Central, a Manhattan, quartiere centrale di New York City.

Secondo quanto riportato dal New York Times, l’attacco sarebbe avvenuto attorno alle 9:30 del mattino di sabato 11 aprile ora locale, quando in Italia erano le 15:30.

123RF

L’aggressore, individuato come un uomo di 44 anni, sarebbe entrato in metropolitana con un coltello oppure, secondo quanto raccolto dalla Cnn, con un machete, e sarebbe stato fermato rapidamente dalla polizia.

Un agente gli avrebbe intimato di lasciare a terra l’arma e, quando il sospettato si è rifiutato, avrebbe sparato, per poi arrestarlo e chiamare i soccorsi.

Le condizioni delle vittime e dell’aggressore

Secondo quanto riporta la Cbs, le vittime sarebbero un anziano di 84 anni e un’anziana di 70, oltre a un uomo di 65 anni.

Tutti e tre sarebbero stati portati in ospedale e non sarebbero in condizioni gravi né in pericolo di vita.

Il sospettato, invece, si troverebbe ricoverato in condizioni critiche, stando a quanto raccolto dalle poche dichiarazioni rilasciate dalla polizia su quanto accaduto, raccolte sempre dalla Cbs.

Le indagini su quanto accaduto

La polizia di New York ha immediatamente delimitato l’area dell’attacco e ha avvisato la popolazione della città di non recarsi nella zona di Grand Central per le prime ore del mattino.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, al momento le indagini non avrebbero rilevato alcun collegamento tra l’attacco e un possibile attentato terroristico.

La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, è stata informata su quanto accaduto e sarà aggiornata sul procedere delle indagini. Hochul ha dichiarato: “Sono grata ai poliziotti che hanno agito con rapidità per fermare il sospettato”.

Notizia in aggiornamento