Tre cittadini stranieri sono stati segnalati per occupazione abusiva e collocati presso il CPR di Torino dopo un’operazione eseguita dalla Polizia di Stato a Padova. Gli uomini sono stati trovati in uno stabile abbandonato in via San Marco, dove vivevano in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie. L’intervento è stato disposto per contrastare fenomeni di degrado urbano e criminalità nelle aree sensibili della città.

Controlli straordinari nelle aree sensibili della città

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio sono stati effettuati servizi di controllo straordinario del territorio a Padova. L’attività, coordinata dal Questore Marco Odorisio, ha coinvolto le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti, personale della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Veneto, sotto la direzione del dirigente Valeria Pace.

Obiettivo: contrastare degrado e criminalità

I controlli sono stati organizzati per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e degrado urbano in diverse zone del comune capoluogo, considerate particolarmente sensibili dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’attenzione si è concentrata soprattutto su edifici abbandonati, spesso segnalati come luoghi di ritrovo e bivacco di persone senza fissa dimora.

L’intervento in via San Marco

In particolare, l’operazione si è focalizzata su alcuni edifici disabitati nelle zone Arcella e Stanga. L’accesso allo stabile di via San Marco è avvenuto dopo una segnalazione ricevuta tramite l’applicazione YOUPOL, che aveva evidenziato la presenza di asciugamani stesi alle finestre. Gli agenti hanno riscontrato la forzatura della recinzione esterna e un grosso buco nella parete, utilizzato come ingresso.

Condizioni igieniche drammatiche all’interno dello stabile

Una volta entrati nell’edificio, composto da due piani, i poliziotti hanno trovato tre persone che vi si erano stabilite. All’interno erano presenti numerosi giacigli di fortuna, indumenti sparsi, avanzi di cibo, effetti personali, bottiglie vuote e piene di urina, escrementi e spazzatura di ogni genere. Le stanze erano ridotte a una vera e propria discarica, con condizioni igienico-sanitarie inesistenti, segno di un bivacco prolungato e di una situazione di degrado estremo.

Identificazione e precedenti penali

Le tre persone rintracciate sono risultate prive di documenti identificativi e sono state accompagnate in Questura per l’identificazione tramite banca dati e sistema AFIS. Si tratta di due cittadini egiziani – un 45enne entrato in Italia da Lampedusa a luglio 2023, con precedenti per furto in abitazione, stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e un 31enne arrivato dalla costa siciliana a settembre 2023, con precedenti per rapina, furto in abitazione, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale, già sottoposto al Divieto di Dimora a Padova – e di un 50enne tunisino, presente in Italia da prima del 1997, con precedenti per ricettazione, oltraggio a pubblico ufficiale, violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, furto, furto aggravato, invasione di terreni ed edifici e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Segnalazione e collocamento presso il CPR di Torino

Al termine degli accertamenti, riscontrata la posizione di irregolarità sul territorio nazionale, è stato attivato l’Ufficio Immigrazione. Il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha disposto il collocamento dei tre cittadini presso il CPR di Torino, struttura messa a disposizione dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e Polizia delle Frontiere.

L’operazione ha interessato anche altri edifici e abitazioni in disuso in via Istria, via Saggin e via Sarpi, dove non è stata riscontrata la presenza di persone senza fissa dimora, ma sono stati trovati giacigli che testimoniano precedenti ingressi.

