Tre poliziotti arrestati per rapina a Roma, avrebbero rubato quasi 36 mila euro durante una perquisizione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tre poliziotti e un uomo di nazionalità albanese sono stati arrestati per rapina aggravata a Roma. La rapina si sarebbe consumata il 27 marzo in un’abitazione in via Carmelo Maestrini, dove gli agenti si sarebbero presentati con il pretesto di dover procedere a una perquisizione domiciliare. Avrebbero sottratto dalla cassaforte quasi 36 mila euro. Ai poliziotti indagati è stato contestato anche il reato di perquisizione illegittima. Si trovano agli arresti domiciliari.

Tre poliziotti arrestati a Roma: di cosa sono accusati

Nella giornata di lunedì 23 giugno la Squadra Mobile di Roma ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di tre poliziotti del Commissariato Salario Parioli e di un uomo di nazionalità albanese.

La misura cautelare è stata emessa dal Giudice delle indagini preliminari per il delitto di rapina aggravata.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

I fatti si sarebbero svolti all’interno di un’abitazione in via Carmelo Maestrini a Roma, lo scorso 27 marzo. I poliziotti indagati si sarebbero introdotti in casa con il pretesto di dover svolgere una perquisizione, utilizzando i loro distintivi.

Poliziotti arrestati per rapina aggravata: cosa è successo

Come ricostruito in una nota della Procura della Repubblica, la rapina sarebbe avvenuta in una casa in via Carmelo Maestrini. Lo scorso 27 marzo i poliziotti si sarebbero presentati lì con il distintivo con il pretesto di dover eseguire una perquisizione dell’abitazione.

Dopo aver intimato ai due proprietari di restare in soggiorno, gli indagati si sarebbero impossessati di 35.900 euro, prelevati dalla cassaforte in camera da letto aperta e poi chiusa con apposite chiavi. Ai tre indagati poliziotti è stato contestato anche il reato di perquisizione illegittima.

Le indagini fino agli arresti dei poliziotti

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile si sono basate sulle dichiarazioni della persona offesa, sull’acquisizione e la visione dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, a Roma sud, nonché su un’analisi approfondita dei tabulati telefonici.

In questo modo si è giunti in breve tempo alla identificazione degli esponenti delle forze dell’ordine coinvolti e sono stati acquisiti gravi indizi a carico dei quattro indagati, che pure, come sottolineato dalla Procura della Repubblica, sono da intendersi innocenti fino a eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.