Tre quintali di cibo sequestrati nei locali di Ustica, parte degli alimenti scaduti nel 2024: maxi multe

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Ustica è stata teatro di una vasta operazione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, che hanno riscontrato numerose violazioni igienico-sanitarie e sequestrato 3 quintali di alimenti nell’ambito della campagna nazionale “Estate tranquilla 2026”. Sanzioni amministrative per un totale di 24.000 euro sono state comminate a seguito dei controlli nei locali ricettivi e di ristorazione dell’isola, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e reprimere pratiche commerciali illecite.

Controlli a tappeto sull’isola

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dagli specialisti del N.A.S. di Palermo sull’isola di Ustica, nell’ambito della campagna nazionale “Estate tranquilla 2026”, promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma. L’iniziativa ha avuto come scopo principale la verifica del rispetto degli standard igienico-sanitari e delle procedure di conservazione degli alimenti nei luoghi di maggiore afflusso turistico.

I controlli hanno portato alla luce una serie di violazioni gravi e diffuse. In particolare, sono state rilevate carenze igienico-sanitarie nei locali ispezionati, ampliamenti abusivi delle aree destinate alla somministrazione e alla ricettività, nonché il mancato rispetto delle norme e delle procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP. In alcuni casi, tali procedure non erano mai state predisposte. Inoltre, è stata accertata la mancanza di tracciabilità e la non corretta conservazione degli alimenti, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento delle temperature controllate.

Focus sulle attività ricettive e di ristorazione

Durante le ispezioni, i Carabinieri del N.A.S. di Palermo hanno scoperto che un b&b, autorizzato per una sola stanza, aveva ampliato abusivamente la propria capacità ricettiva fino a quattro stanze e aveva allestito una cucina priva di autorizzazione sanitaria. Nei ristoranti controllati, in uno di essi è stato sequestrato mezzo quintale di alimenti destinati alla somministrazione, parte dei quali risultava scaduta nel 2024. In un bar, invece, la presenza di cospicue colonie di infestanti ha portato i militari a richiedere all’ASP di Palermo l’immediata sospensione dell’attività.

Sequestri e sanzioni amministrative

Complessivamente, i Carabinieri hanno sequestrato circa 3 quintali di alimenti, che, a causa delle pessime condizioni di conservazione, sono stati immediatamente avviati alla distruzione. Le sanzioni amministrative comminate ammontano a 24.000 euro, a testimonianza della gravità delle violazioni riscontrate e dell’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della salute pubblica.

Obiettivi dell’operazione e importanza della prevenzione

L’operazione sull’isola di Ustica si inserisce in un più ampio programma di prevenzione e controllo, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti durante la stagione estiva. L’attenzione dei Carabinieri si è concentrata sui luoghi di maggiore afflusso turistico, dove il rispetto delle norme igienico-sanitarie è fondamentale per prevenire rischi per la salute pubblica e contrastare ogni forma di illecito commerciale.

ANSA