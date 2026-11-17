Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre ragazze sono state bloccate dopo aver esploso un colpo davanti alla caserma del II Reparto Mobile di Padova. Le giovani, di 18, 17 e 16 anni, sono state segnalate per procurato allarme e minaccia aggravata; una di loro aveva una replica di pistola caricata a salve.

L’intervento dopo lo sparo davanti alla caserma a Padova

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 16 novembre. Alle 20.05 di quel giorno la Sala operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione degli agenti di guardia alla caserma “Pietro Ilardi”, in via D’Acquapendente: avevano udito uno sparo e, attraverso le telecamere, visto tre persone incappucciate e vestite con abiti larghi percorrere la pista ciclabile davanti alla struttura.

Una delle ragazze si è fermata vicino all’ingresso carraio, ha estratto dal giubbotto un’arma simile a un revolver e l’ha puntata verso l’alto, in direzione della caserma, mantenendola così per alcuni istanti. Poi l’ha riposta e ha attraversato la strada, restando nelle vicinanze, mentre le altre due si allontanavano. Gli agenti sono intervenuti insieme a personale del Reparto Mobile, della Squadra Mobile, della Digos e delle Volanti. Le giovani sono state raggiunte e fermate nei pressi dell’incrocio con via Tre Garofani, dopo essere state individuate anche grazie alle immagini di videosorveglianza.

La replica e gli oggetti trovati

Durante il controllo, la 17enne ha consegnato spontaneamente una riproduzione di un revolver Colt, con canna da 4 pollici, calibro 45 Magnum, tappo rosso e cartucce a salve. L’arma è stata sequestrata. Le ragazze sono state accompagnate in Questura e, dopo che i genitori sono stati informati, sono state effettuate perquisizioni personali e domiciliari.

Nell’abitazione della 16enne gli agenti hanno trovato una targa in ottone appartenente a un istituto scolastico cittadino e un fumogeno, entrambi sequestrati. Alla giovane è stata contestata anche la ricettazione della targa. Secondo la ricostruzione della Polizia, le tre erano riconducibili all’ambiente studentesco vicino ai centri sociali e all’area antagonista. Il fumogeno è stato ritenuto collegato alle manifestazioni annunciate in vista dello sciopero generale previsto per venerdì 20 novembre.

Le segnalazioni e le misure di prevenzione

Al termine degli accertamenti, tutte sono state segnalate in concorso per procurato allarme e minaccia grave, aggravata dall’uso di un’arma contro un Corpo dello Stato. La 16enne è stata inoltre segnalata per ricettazione. Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine per l’avvio delle procedure relative all’avviso orale, misura di prevenzione personale, nei confronti delle tre.

Odorisio ha definito l’episodio grave e inquietante, sottolineando che il gesto avrebbe potuto provocare conseguenze serie e mettere a rischio anche le ragazze, oltre a determinare l’allarme davanti alla sede del II Reparto Mobile. Il questore ha richiamato inoltre l’importanza delle agenzie educative, a partire dalla famiglia, per aiutare i giovani a comprendere la portata antisociale delle proprie condotte.