Tre sparatorie a Dallas in Texas nella notte di Halloween, quattro persone sono morte e quindici ferite

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Notte di paura a Dallas, in Texas negli Stati Uniti, durante la notte di Halloween. In tre diverse sparatorie sono infatti rimaste uccise 4 persone e altre 15 sono state ferite. La polizia sta indagando e non è ancora chiaro se gli incidenti siano collegati. Gli episodi si sono verificati a Deep Ellum, uno dei quartieri della vita notturna della città, nell’arco di 75 minuti.

Le tre sparatorie a Dallas

Secondo le iniziali ricostruzioni, il primo episodio si è verificato intorno alla mezzanotte, in prossimità di un negozio di generi alimentari nel quartiere di Depp Ellum a Dallas, in Texas. Poco dopo, sono stati segnalati altri colpi d’arma da fuoco lungo Commerce Street, dove tre persone hanno perso la vita, e poi la terza sparatoria nell’area di Elm Street: anche qui una vittima.

Daniel Comeaux, capo della polizia cittadina ha fatto sapere che “al momento abbiamo complessivamente quattro morti in tre luoghi diversi e circa 15 feriti”, ha dichiarato, precisando che il numero delle persone coinvolte potrebbe aumentare. Alcuni feriti, infatti, hanno raggiunto autonomamente gli ospedali senza passare dai soccorsi intervenuti sulle scene delle sparatorie.

ANSA

I tre eventi violenti sono avvenuti nell’arco di 75 minuti, ma al momento non è stata accertata una matrice comune né sono state chiarite le ragioni degli spari. Alcune persone sono state fermate e interrogate, ma il capo della polizia non ha precisato quante siano né quali eventuali accuse siano state formulate. Non sono stati diffusi i nomi delle vittime.

Le indagini sulle tre sparatorie

La polizia sta cercando di stabilire se le sparatorie, che si sono susseguite nell’arco di un’ora e 15 minuti, siano collegate tra loro. “Si tratta di una scena davvero vasta. È molto estesa”, ha detto il capo della polizia Daniel Comeaux, “stiamo interrogando alcune delle persone che abbiamo arrestato, cercando ancora di capire esattamente come si ricolleghino a tutte le sparatorie avvenute qui”.

Secondo Comeaux, la maggiore presenza di pattuglie nella zona, in previsione della serata di Halloween, ha consentito alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente. In un caso, gli agenti sono riusciti a praticare manovre salvavita, “riuscendo a rianimare uno dei feriti“.

Il capo della polizia ha dichiarato che verranno esaminati i filmati delle telecamere di sorveglianza delle attività commerciali della zona, invitando al contempo i cittadini a condividere eventuali video, fotografie o materiale tratto dai social media che possano fornire informazioni utili. “Stiamo già ricevendo delle segnalazioni e dobbiamo verificare alcune di queste informazioni”, ha affermato. “Sono piuttosto certo che qualcuno abbia ripreso immagini che potrebbero esserci d’aiuto”, ha concluso.

Altri episodi di violenza negli Usa

Le sparatorie di Dallas si inseriscono in un fine settimana di Halloween segnato da altri gravi episodi di violenza negli Stati Uniti. A Birmingham, in Alabama, una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria nei pressi del Legion Field, dopo la partita di football del tradizionale Magic City Classic. La polizia ha fermato una persona per interrogarla e ha sequestrato diverse armi.

A Newark, nel Delaware, sei persone sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco nei pressi dell’Università del Delaware e trasportate in ospedale. A Bloomington, in Illinois, una ragazza di 19 anni è stata uccisa e altre sette persone sono rimaste ferite in una sparatoria vicino alla Illinois Wesleyan University.

Altri sei feriti sono stati ricoverati a Fayetteville, in Arkansas, dopo un episodio che, secondo le prime ricostruzioni della polizia, sarebbe stato preceduto da una lite.