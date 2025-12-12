Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre cittadini romeni sono stati fermati e un’autovettura è stata sequestrata a Carpi (Modena), lungo la Strada Statale Romana Sud. Gli uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati nella tarda mattinata di ieri mentre tentavano la fuga.

Il controllo e il tentativo di fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, quando una pattuglia del Commissariato di Carpi ha notato un’autovettura con targa britannica in circostanze sospette lungo la Strada Statale Romana Sud. Durante il controllo, il conducente ha cercato di allontanarsi effettuando una manovra in retromarcia, ma non è riuscito nell’intento. I tre occupanti del veicolo hanno quindi rinunciato al tentativo di fuga e sono stati fermati dagli agenti.

La perquisizione e il rinvenimento dei monili

Una volta bloccati, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione del veicolo e delle persone a bordo. Nel corso delle verifiche sono stati trovati alcuni monili di bigiotteria, che hanno destato sospetti sulla loro provenienza e sul possibile utilizzo per commettere ulteriori reati.

L’identificazione e i precedenti

Accompagnati presso gli Uffici del Commissariato per l’identificazione, i tre uomini – rispettivamente di 28 anni, 30 anni e 37 anni – sono risultati già denunciati nei mesi scorsi per una truffa perpetrata con la tecnica del finto guasto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i soggetti simulavano un’avaria al veicolo per attirare l’attenzione di automobilisti di passaggio, ai quali chiedevano denaro in cambio di gioielli che si rivelavano essere falsi.

Le contestazioni e il sequestro del veicolo

Al termine delle attività di polizia, sono state contestate ai fermati diverse violazioni al Codice della Strada. L’autovettura con targa britannica è stata sottoposta a fermo amministrativo e sottratta alla disponibilità dei tre uomini, poiché utilizzata in modo improprio e potenzialmente finalizzata alla commissione di ulteriori reati.

