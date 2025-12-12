Tre uomini su un'auto con targa britannica arrestati a Carpi, truffavano con la tecnica del finto guasto
Tre cittadini romeni sono stati fermati a Carpi per truffa: simulavano guasti all’auto per ingannare automobilisti e offrire gioielli falsi.
Tre cittadini romeni sono stati fermati e un’autovettura è stata sequestrata a Carpi (Modena), lungo la Strada Statale Romana Sud. Gli uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati nella tarda mattinata di ieri mentre tentavano la fuga.
Il controllo e il tentativo di fuga
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, quando una pattuglia del Commissariato di Carpi ha notato un’autovettura con targa britannica in circostanze sospette lungo la Strada Statale Romana Sud. Durante il controllo, il conducente ha cercato di allontanarsi effettuando una manovra in retromarcia, ma non è riuscito nell’intento. I tre occupanti del veicolo hanno quindi rinunciato al tentativo di fuga e sono stati fermati dagli agenti.
La perquisizione e il rinvenimento dei monili
Una volta bloccati, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione del veicolo e delle persone a bordo. Nel corso delle verifiche sono stati trovati alcuni monili di bigiotteria, che hanno destato sospetti sulla loro provenienza e sul possibile utilizzo per commettere ulteriori reati.
L’identificazione e i precedenti
Accompagnati presso gli Uffici del Commissariato per l’identificazione, i tre uomini – rispettivamente di 28 anni, 30 anni e 37 anni – sono risultati già denunciati nei mesi scorsi per una truffa perpetrata con la tecnica del finto guasto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i soggetti simulavano un’avaria al veicolo per attirare l’attenzione di automobilisti di passaggio, ai quali chiedevano denaro in cambio di gioielli che si rivelavano essere falsi.
Le contestazioni e il sequestro del veicolo
Al termine delle attività di polizia, sono state contestate ai fermati diverse violazioni al Codice della Strada. L’autovettura con targa britannica è stata sottoposta a fermo amministrativo e sottratta alla disponibilità dei tre uomini, poiché utilizzata in modo improprio e potenzialmente finalizzata alla commissione di ulteriori reati.
