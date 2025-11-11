Treccani inserisce la parola "infobulimia", il significato del neologismo è legato alle troppe informazioni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Treccani ha inserito “infobulimia” tra i neologismi della lingua italiana. Il significato della parola è descritto come “la circolazione di una quantità sovrabbondante di informazioni che produce un sovraccarico cognitivo”. Il riferimento è al termine inglese “information overload”, coniata nel 1964.

Infobulimia, il significato del neologismo scelto da Treccani

“Infobulimia” entra tra i neologismi della lingua italiana scelti dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. Il nuovo termine è consultabile sul portale Treccani.it ed è legato alla sovrabbondanza di informazioni che, invece di facilitare la comprensione, provoca “effetti di confusione e frustrazione”.

Un termine, infobulimia, sempre più utilizzato nell’ecosistema comunicativo odierno.

L’origine del termine infobulimia

Al giorno d’oggi è sempre più comune trovarsi investiti da flussi informativi continui e pervasivi che innescano un circolo vizioso che porta le persone a cercare sempre più informazioni, senza però migliorare la comprensione.

Al contrario, l’esposizione a una mole ingestibile di dati e notizie, spesso provoca l’effetto contrario: difficoltà di discernimento, disorientamento e sovraccarico mentale. L’infobulimia, quindi, è entrata di diritto tra i neologismi scelti da Treccani. La parola richiama direttamente l’espressione inglese “information overload” coniata nel 1964 dal politologo Bertram Myron Gross e tradotta in italiano con “sovraccarico cognitivo”.

Il termine è stato utilizzato, negli ultimi anni, per descrivere le psicopatologie associate alla dipendenza de connessione per la ricerca compulsiva di informazioni.

Treccani: come contrastare l’infobulimia

In ambito mediatico, come ha spiegato Leonardo Mala, con “infobulimia” si intende “la massa di notizie che il sistema dei media ingerisce a ciclo continuo e che immediatamente rigetta senza elaborazione”.

Secondo Riccardo Guelfi e Fabrizio Saviano, il termine è associabile alle pratiche di ricerca online, che si traducono spesso ”in un dispendio di tempo, energie e frustrazione”. Sul suo portale Treccani, oltre a spiegare il significato del neologismo, si sofferma anche sulla necessità di selezionare, interpretare e valutare criticamente le informazioni in un contesto dominato dall’abbondanza e dall’immediatezza.

Lo stesso Papa Francesco, in occasione del Giubileo della Comunicazione, aveva sottolineato la necessità di non arrendersi alla bulimia comunicativa, privilegiando essenzialità, credibilità e autenticità.