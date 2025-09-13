Tredicenne muore dopo un incidente in monopattino a Messina, la dinamica e lo shock della dirigente scolastica

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un ragazzo di tredici anni è morto a Messina a seguito di un incidente in monopattino. Francesco Pantano, questo il suo nome, è rimasto vittima di un tragico sinistro occorso nella giornata dell’11 settembre: si è spento dopo due giorni di agonia nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico dell’ospedale siciliano.

Non ce l’ha fatta Francesco Pantano, il tredicenne protagonista di un tragico incidente in monopattino che gli è stato fatale.

Inutile la corsa in ospedale: il ragazzo è morto al Policlinico dopo due giorni in cui i medici avevano provato, invano, a tenerlo in vita.

Il luogo del tragico incidente

La dinamica dell’incidente

Era arrivato al Policlinico già in codice rosso e in condizioni gravissime dopo lo schianto. Francesco era stato subito soccorso dai presenti, quindi dai sanitari del 118 e da loro era stato trasportato d’urgenza in ospedale ma le sue condizioni erano apparse subito disperate. Dopo due giorni di agonia, i medici lo hanno dichiarato morto.

L’incidente era avvenuto intorno alle ore 20 dell’11 settembre: il ragazzo si trovava sulla rotatoria del Viale Giostra, nei pressi della sede di Amam, e qui stava facendo un giro, da solo, sul suo mezzo.

Proprio nei pressi della rotonda però avrebbe perso il controllo del monopattino e sarebbe caduto, andando a sbattere violentemente la testa.

Chi era Francesco Pantano, il ricordo della preside

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente: si tratterebbe, secondo le prime ricostruzioni, di un sinistro autonomo. Le indagini comunque proseguono con la polizia municipale che sta visionando le telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando i testimoni.

La vicenda ha sconvolto la comunità di Messina, gli amici del ragazzo e l’istituto che frequentava – il Comprensivo Pascoli-Crispi – che, sui social, ha voluto ricordarlo attraverso le parole della dirigente Giusy De Luca.

“Questa mattina, così placida e assolata, è stata funestata da una triste notizia, a cui, in parte, ci eravamo preparati, ma non siamo riusciti a farci trovare pronti. È indescrivibile il dolore di una scuola, quando si spezza una giovane vita che si è contribuito a crescere, verso la quale si sono rivolte cure, sulla quale si sono riposte speranze, in cui si sono alimentati sogni. Al nostro piccolo Francesco Pantano rivolgiamo un pensiero commosso e ci stringiamo affettuosamente attorno ai suoi familiari, con particolare attenzione alla sua sorellina Emma impegnandoci a dedicarle ogni gesto che possa essere balsamo per il suo cuore ferito”, si legge nel commiato.