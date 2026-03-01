Tredicenne rapinato da una baby gang in zona Bocconi a Milano, salvato da un agente fuori servizio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un tredicenne di Milano assalito da una baby gang è stato salvato da un agente fuori servizio. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di sabato 28 febbraio nei pressi dell’Università Bocconi. Il giovane era stato accerchiato da diversi coetanei che volevano derubarlo. Vedendo il parapiglia, l’agente fuori servizio è intervenuto e ha messo in salvo il ragazzo, riuscendo anche a bloccare uno dei rapinatori.

Tredicenne rapinato a Milano da una baby gang

Il poliziotto stava passeggiando in zona Bocconi quando, all’angolo tra via Col Moschin e viale Col di Lana, ha notato un capannello di ragazzi che aveva circondato un altro giovane.

Dopo aver capito che si stava consumando una rapina, l’agente è riuscito a farsi largo e a proteggere la vittima. Nel parapiglia è riuscito anche a bloccare uno dei componenti della baby gang.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’intervento di un poliziotto fuori servizio

Un 14enne italiano, quindi, è stato fermato ed è stato poi trasferito nel centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Il tutto è successo intorno alle 18,30 in una zona abbastanza centrale di Milano. Il tredicenne vittima della rapina era stato derubato della collanina, dell’orologio e della felpa. La refurtiva è stata poi in parte recuperata e, soprattutto, il tredicenne non ha riportato conseguenze gravi.

Traumatizzato per l’accaduto, è stato poi rassicurato dall’agente che lo ha salvato e dagli altri poliziotti intervenuti sul posto. Il racconto della vittima è stato poi verbalizzato dagli inquirenti.

Il fenomeno delle baby gang a Milano

Il fenomeno della violenza delle baby gang è particolarmente sentito a Milano. L’ultimo episodio risale allo scorso 3 febbraio, quando quattro minorenni egiziani sono stati fermati per aver tentato di rapinare un 16enne della sigaretta elettronica. Per farlo lo avevano minacciato con un coltello. L’episodio era accaduto nel mezzanino della fermata M4 di piazza Frattini.

Il 22 dicembre 2025, invece, un 15enne è stato derubato da una baby gang in corso Buenos Aires. Rimasto in balia dei rapinatori per circa un’ora, è riuscito a salvarsi solo grazie alla telefonata fatta al padre, che a sua volta ha avvertito i carabinieri.

In quel caso il giovane era stato derubato dei vestiti da un gruppetto composto da un 20enne tunisino, una 15enne italiana, un 16enne marocchino e un 17enne siriano.