Tredici Pietro attore nel film su Lucio Dalla nel ruolo del padre Gianni, Valentino Aquilano sarà "Briciola"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi, sarà attore nel film sulla vita di Lucio Dalla. Le riprese del film “Lucio”, che dovrebbe essere pronto per l’inizio del prossimo anno, stanno per cominciare. Nel film diretto da Ambrogio Lo Giudice, Tredici Pietro interpreterà suo padre – Gianni Morandi – da giovane.

Valentino Aquilano interpreterà il ruolo di Lucio Dalla

Il ruolo del protagonista è stato affidato al cantante di origini pugliesi Valentino Aquilano, la cui carriera è girata sempre intorno alla figura di Lucio Dalla anche grazie alla straordinaria somiglianza fisica con il cantautore bolognese.

Sarà lui a interpretare “Briciola”, come era soprannominato fin da bambino Dalla per la sua corporatura minuta.

ANSA

Film su Lucio Dalla, Tredici Pietro nel ruolo del padre Gianni Morandi

Come detto, nel film sceneggiato da Ambrogio Lo Giudice e Stefano Sardo ci sarà Tredici Pietro, chiamato a interpretare sullo schermo il ruolo del padre Gianni Morandi, figura centrale nel racconto della vita di Dalla. Il nome d’arte Tredici Pietro arriva dalla data di nascita del figlio di Morandi, il 13 agosto 1997.

Il cantante di Monghidoro è stata una figura centrale per il giovane Dalla. Dalla loro amicizia giovanile è nato poi un sodalizio fraterno, coronato nel 1989 con l’album Dalla/Morandi e poi da una lunga serie di concerti tenuti insieme. A unire Dalla e il padre di Tredici Pietro è stata anche la grande passione per il Bologna, che spesso seguivano insieme allo stadio.

Morandi e Dalla si sono frequentati fino a pochi giorni prima della morte di quest’ultimo, avvenuta nel 2012 prima della tappa in Germania del tour europeo dell’autore di Piazza Grande.

Gli altri attori coinvolti nel film su Lucio Dalla

Nel film su Lucio Dalla non mancherà Roberto Roversi, il poeta e paroliere che ebbe un ruolo importante nella carriera dell’artista, per il quale sarebbe stato scelto Stefano Pesce.

Nei panni della madre di Dalla dovrebbe invece esserci Giovanna Mezzogiorno. La pellicola racconterà inoltre l’infanzia del cantante, con un giovane Lucio Dalla individuato durante i casting organizzati la scorsa estate all’asilo nido di via dei Gelsi, alla Ponticella. Le riprese del film si divideranno tra Bologna e Sorrento, dove Dalla ha scritto Caruso.

Il film prodotto da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, ripercorrerà allora la vita di Lucio tra percorso privato e artistico partendo dall’infanzia, passando da Sanremo e le collaborazioni con Roversi.