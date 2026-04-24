Tregua tra Libano e Israele estesa di tre settimane, Usa pronti ad attaccare l'Iran ma sono a corto di missili

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Israele ha accettato di estendere la tregua col Libano per altre tre settimane, certificando il momento di difficoltà vissuto dall’asse occidentale. Gli Usa si dicono pronti ad attaccare di nuovo l’Iran se il cessate il fuoco dovesse saltare, ma la verità è che sono pesantemente a corto di missili. Come aveva anticipato su Virgilio Notizie più di una volta, l’intervento statunitense nello Stretto di Hormuz ha avuto l’effetto di consumare risorse militari, inclusi gli intercettori Thaad, che invece sarebbero dovute restare nell’Indopacifico, di gran lunga il quadrante più strategico per Washington.

La tregua concordata da Israele e Libano, cosa c’è dietro

Diciamolo subito: gli Stati Uniti hanno la maggiore pressione addosso in questo conflitto. L’Iran a Hormuz, come gli Houthi nello Stretto di Bab el-Mandeb, si sono dimostrati ampiamente capaci di insidiare il controllo americano sui colli di bottiglia marittimi. Cioè l’essenza stessa della loro egemonia globale.

Se a questo si uniscono la sconfitta mediatica e la sovraesposizione su molteplici fronti in un momento di stanchezza imperiale, comprendiamo meglio perché l’amministrazione Trump attualmente ha l’urgenza di tenere a bada Israele in Libano.

ANSA

A tal proposito occorre fare un ripasso di questa fragilissima tregua. Il 23 aprile è stata annunciata una proroga al cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Libano inaugurato il 17 aprile, parte dei negoziati generali tra Iran e Usa.

Tra 7 e 8 aprile anche Teheran e Washington avevano raggiunto un’intesa per una tregua di due settimane, ma i primi negoziati in Pakistan per formalizzare l’accordo sono falliti. E i presupposti delle trattative successive non sono delle migliori.

Dopo l’annuncio del cessate il fuoco Israele-Libano, l’Iran aveva riaperto lo Stretto di Hormuz. A quel punto è stato Donald Trump a imporre il blocco navale, in vigore dal 13 aprile e relativo solo a navi che transitano da e per porti iraniani. Blocco che resta tuttora valido, proprio per mostrare al mondo che gli Usa hanno ancora il controllo dei mari.

Un cessate il fuoco con Hezbollah in Libano, in questo contesto, era una concessione necessaria alla Repubblica Islamica, che dal 2023 ha visto compromessa la propria rete di satelliti nella regione.

Usa a corto di missili e non intenzionati a usare l’atomica

Mentre il presidente americano afferma di non essere intenzionato a usare l’arma nucleare nel Golfo (come se potesse deciderlo davvero lui da solo), sul versante pratico Washington sta rivelando a tutto il mondo la riduzione dei propri mezzi militari nell’area che più volte avevamo anticipato.

Ora la situazione è stata evidenziata da media internazionali come Cnn e New York Times, i quali hanno messo in luce i limiti della capacità industriale e logistica della prima potenza mondiale.

La guerra aerea contro l’Iran ha cagionato in meno di 40 giorni un costo enorme all’arsenale statunitense, soprattutto per quanto riguarda le armi di precisione. Il cessate il fuoco attuale rappresenta un sollievo anche sotto questo aspetto.

Gli Stati Uniti hanno consumato una quantità impressionante di munizioni avanzate: circa 1.100 missili stealth a lungo raggio Jassm-Er, oltre mille vettori da crociera Tomahawk, più di 1.200 intercettori Patriot e oltre mille missili balistici tattici e Atacms. Per non parlare dei già citati Thaad.