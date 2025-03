Treni cancellati o in ritardo fino a 120 minuti per un guasto sulla linea Roma-Napoli vicino Prenestina

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nuovi problemi sulla rete ferroviaria italiana. In particolare, la circolazione dei treni risulta rallentata sulla linea dell’Alta velocità Roma-Napoli a causa di “un guasto tecnico alla linea”. Dalle Ferrovie spiegano che i tecnici hanno risolto il problema e che la circolazione risulta in “graduale ripresa“. Nel frattempo si sono accumulati abbondanti ritardi, fino a 120 minuti.

Treni e ritardi: guasto sulla linea Roma-Napoli

I problemi hanno iniziato a interessare la tratta all’alba, poco prima delle ore 7 di lunedì 31 marzo 2025. giornata nera per i pendolari e i viaggiatoriAltra .

“I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della tratta”, spiegano dalle Ferrovie.

“I treni dell’Alta velocità – viene aggiunto – possono registrare un maggior tempo di percorrenza. Al momento alla stazione di Roma Termini si registrano ritardi fino a 90 minuti”.

I treni Alta Velocità possono essere instradati sulle linee convenzionali via Formia o via Cassino, con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. Si prevedono inoltre limitazioni di percorso.

Circolazione in graduale ripresa

Trenitalia, alle ore 10:30, ha spiegato che la circolazione è in graduale e che i treni Alta Velocità sono stati instradati sulle linee convenzionali via Formia o via Cassino, con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.

Inoltre, l’azienda ha riferito che i treni Alta Velocità hanno subito limitazioni di percorso.

I treni con maggiore ritardo

Trenitalia, tramite il suo sito, fa sapere che i treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono:

FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27)

Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27) FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10)

Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10) FR 9601 Milano Centrale (5:20) – Napoli Centrale (10:03)

Milano Centrale (5:20) – Napoli Centrale (10:03) FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20)

Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20) FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Fiumicino Aeroporto (7:52)

Napoli Centrale (5:45) – Fiumicino Aeroporto (7:52) FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:00)

Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:00) FA 8300 Benevento (5:54) – Roma Termini (7:45)

Benevento (5:54) – Roma Termini (7:45) FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) – Napoli Centrale (9:13)

Firenze Santa Maria Novella (6:00) – Napoli Centrale (9:13) FR 9603 Milano Centrale (6:00) – Napoli Centrale (10:33)

Milano Centrale (6:00) – Napoli Centrale (10:33) FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)

Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34) FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03)

Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03) FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35) FR 9414 Salerno (7:13) – Venezia Santa Lucia (13:34)

Salerno (7:13) – Venezia Santa Lucia (13:34) FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48)

Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48) FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50)

Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50) FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50)

Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50) FA 8303 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35)

Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35) FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20)

Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20) FA 8863 Roma Termini (8:58) – Reggio Calabria Centrale (14:23)

Variazioni e limitazioni di percorso

Questi invece i treni che hanno subito variazioni e limitazioni di percorso:

FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Fiumicino Aeroporto (7:52) oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri diretti a Fiumicino Aeroporto possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia

oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri diretti a Fiumicino Aeroporto possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia FR 9620 Foggia (6:10) – Milano Centrale (12:24) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. I passeggeri in partenza da Roma Termini diretti a Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50)

oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. I passeggeri in partenza da Roma Termini diretti a Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50) FR 9514 Taranto (6:10) – Torino Porta Nuova (16:00) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58), che oggi ferma anche a Firenze Rifredi. I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella da Firenze Rifredi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia

oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58), che oggi ferma anche a Firenze Rifredi. I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella da Firenze Rifredi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33) oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48)

oggi termina la corsa a Roma Termini. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48) FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. I passeggeri in partenza da Roma Termini diretti a Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34). Quelli in partenza per Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50)

oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. I passeggeri in partenza da Roma Termini diretti a Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34). Quelli in partenza per Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50) FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12) oggi è instradato sulla linea convenzionale da Roma a Napoli via Formia e non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri diretti a Napoli Afragola possono utilizzare da Napoli Centrale i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia

oggi è instradato sulla linea convenzionale da Roma a Napoli via Formia e non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri diretti a Napoli Afragola possono utilizzare da Napoli Centrale i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (12:58) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20)

oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20) FR 9628 Napoli Centrale (9:55) – Milano Centrale (14:35) oggi è instradato sulla linea convenzionale da Napoli a Roma via Formia e non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri in partenza da Napoli Afragola possono utilizzare il treno FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:00)

oggi è instradato sulla linea convenzionale da Napoli a Roma via Formia e non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri in partenza da Napoli Afragola possono utilizzare il treno FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:00) FR 8335 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (11:33) oggi è cancellato. I passeggeri in partenza da Roma Termini e Napoli Afragola possono utilizzare il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38) che oggi ferma anche a NapolI Afragola

I passeggeri in partenza da Roma Termini e Napoli Afragola possono utilizzare il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38) che oggi ferma anche a NapolI Afragola FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58) oggi ha origine da Roma Termini alle ore 11:50. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale diretti a Roma Termini e Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:00). Quelli diretti a Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35).

oggi ha origine da Roma Termini alle ore 11:50. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale diretti a Roma Termini e Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:00). Quelli diretti a Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35). FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00) oggi ha origine da Roma Termini. I passeggeri in partenza da Napoli Centrale diretti a Roma Termini e Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9422 Napoli Centrale (12:09) – Napoli Centrale (17:34). Quelli diretti a Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9636 Napoli Centrale (11:55) – Milano Centrale (16:30)