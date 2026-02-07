Treni in ritardo a Bologna per cavi tranciati nel nodo per Venezia, ipotesi sabotaggio e caos

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

A causa di un guasto alla stazione di Bologna, che interessa soprattutto la parte sotterranea dedicata all’alta velocità, molti treni Frecciarossa e Italo sono in ritardo. Si ipotizza un sabotaggio, anche a causa di un incendio in una cabina elettrica alla stazione di Pesaro e di un ordigno rudimentale ritrovato sulla Bologna-Padova. Il ministro Salvini ha apertamente parlato di “attentato”.

Alta velocità nel caos, ipotesi sabotaggio a Bologna

Dalle 8:30 di sabato 7 febbraio molti treni, soprattutto quelli ad alta velocità, sono in ritardo a causa della sospensione del traffico ferroviario nella parte sotterranea della stazione di Bologna.

Il traffico è rimasto sospeso per quasi un’ora per permettere ai tecnici di intervenire. I ritardi accumulati dai treni superano i 150 minuti e si sono protratti nel primo pomeriggio, nonostante la stazione sia tornata in piena funzionalità.

Sono in corso indagini per stabilire se si sia trattato di un atto doloso. A indagare è la sezione antiterrorismo della polizia, che avrebbe scoperto alcuni cavi tranciati all’altezza di Castel Maggiore.

Gli altri eventi sospetti sulle ferrovie

Non sono soltanto i cavi tranciati però a far sospettare che quello di Bologna sia stato un atto voluto. Durante la mattinata, infatti, si sono verificati altri due strani eventi sulle ferrovie italiane.

A Pesaro ha preso fuoco una cabina elettrica. Sulla linea Bologna-Padova, invece, è stato ritrovato un ordigno rudimentale. In entrambi i casi non ci sono state gravi conseguenze sulla circolazione, come invece è accaduto alla stazione di Bologna.

Anche la concomitanza con la prima giornata di gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ha insospettito gli investigatori, visti anche gli attacchi simili avvenuti nel 2024, durante le Olimpiadi estive a Parigi.

Salvini parla di “attentato”

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che si trova a Bormio, una delle sedi delle gare olimpiche, ha commentato le notizie parlando apertamente di un “attentato”.

Mi spiace che mentre io sia qui a Bormio e va tutto bene, leggo notizie da Bologna dove c’è stato un attentato sulla linea ferroviaria che sta rallentando tutto. Un atto di delinquenza.

Salvini ha aggiunto che, se dovesse essere confermata la premeditazione dietro al gesto, significherebbe che “qualcuno vuole male all’Italia“.