Treni in ritardo e fermate cancellate per problemi sull'Alta Velocità tra Milano e Bologna, caos e disagi
Inconveniente tecnico a Livraga: rallentamenti, ritardi, sospensioni e modifiche di percorso per i treni lungo la tratta dell'Alta Velocità
Un guasto tecnico verificatosi nei pressi di Livraga ha paralizzato la linea dell’Alta Velocità tra Milano e Bologna, provocando ritardi fino a 90 minuti e variazioni di percorso per numerosi convogli. L’inconveniente ha causato la cancellazione della fermata a Roma Termini per alcuni treni Frecciarossa e pesanti ripercussioni sui collegamenti Italo.
- Problemi per i treni in viaggio
- Fermate cancellate e ritardi per l'Alta Velocità
- La ripresa del traffico e i convogli coinvolti
Problemi per i treni in viaggio
Dalla mattinata di giovedì 17 settembre la circolazione ferroviaria lungo la dorsale principale dell’Alta Velocità ha subito pesanti rallentamenti a causa di un problema tecnico registrato nei pressi di Livraga, lungo la linea che collega Milano e Bologna.
L’inconveniente, dovuto a ragioni ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici della rete, si è manifestato intorno alle 8:35 in direzione del capoluogo lombardo.
Il blocco ha generato fin dai primi minuti forti disagi per migliaia di viaggiatori e pendolari, provocando ritardi a catena e mandando in tilt i collegamenti a lunga percorrenza gestiti sia da Trenitalia sia da Italo tra il Nord e il Centro-Sud del Paese.
Fermate cancellate e ritardi per l’Alta Velocità
I disagi si sono estesi all’intera rete dei collegamenti veloci, con ritardi medi saliti fino a 60 minuti e punte di 90 minuti registrate nel corso della mattinata.
Per alleggerire la congestione della linea e contenere i tempi di percorrenza, Trenitalia ha disposto modifiche straordinarie al percorso di diversi convogli. In particolare, per alcuni treni Frecciarossa, tra cui il FR 9311 Torino-Napoli e il FR 9527 Milano-Salerno, è stata temporaneamente soppressa la fermata di Roma Termini, dirottando le soste per i passeggeri su Roma Tiburtina e Napoli Afragola.
Ripercussioni e rallentamenti oltre i 40 minuti si sono verificati anche sulla flotta dei treni Italo diretti verso la capitale.
La ripresa del traffico e i convogli coinvolti
Intorno alle ore 12:50 Ferrovie dello Stato ha comunicato l’inizio della graduale ripresa della circolazione, pur confermando ritardi cumulati superiori all’ora per diversi collegamenti a lunga percorrenza.
Tra i convogli maggiormente penalizzati dai blocchi figurano il FR 9516 Salerno-Torino, il FR 9805 Torino-Lecce, il FR 9619 Milano-Napoli e il FR 9623 Milano-Reggio Calabria.
La riorganizzazione del traffico è proseguita nelle ore successive per smaltire l’arretrato e ripristinare la regolare tabella oraria nei principali snodi ferroviari.