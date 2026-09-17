Treni in ritardo e fermate cancellate per problemi sull'Alta Velocità tra Milano e Bologna, caos e disagi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un guasto tecnico verificatosi nei pressi di Livraga ha paralizzato la linea dell’Alta Velocità tra Milano e Bologna, provocando ritardi fino a 90 minuti e variazioni di percorso per numerosi convogli. L’inconveniente ha causato la cancellazione della fermata a Roma Termini per alcuni treni Frecciarossa e pesanti ripercussioni sui collegamenti Italo.

Problemi per i treni in viaggio

Dalla mattinata di giovedì 17 settembre la circolazione ferroviaria lungo la dorsale principale dell’Alta Velocità ha subito pesanti rallentamenti a causa di un problema tecnico registrato nei pressi di Livraga, lungo la linea che collega Milano e Bologna.

L’inconveniente, dovuto a ragioni ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici della rete, si è manifestato intorno alle 8:35 in direzione del capoluogo lombardo.

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Il blocco ha generato fin dai primi minuti forti disagi per migliaia di viaggiatori e pendolari, provocando ritardi a catena e mandando in tilt i collegamenti a lunga percorrenza gestiti sia da Trenitalia sia da Italo tra il Nord e il Centro-Sud del Paese.

Fermate cancellate e ritardi per l’Alta Velocità

I disagi si sono estesi all’intera rete dei collegamenti veloci, con ritardi medi saliti fino a 60 minuti e punte di 90 minuti registrate nel corso della mattinata.

Per alleggerire la congestione della linea e contenere i tempi di percorrenza, Trenitalia ha disposto modifiche straordinarie al percorso di diversi convogli. In particolare, per alcuni treni Frecciarossa, tra cui il FR 9311 Torino-Napoli e il FR 9527 Milano-Salerno, è stata temporaneamente soppressa la fermata di Roma Termini, dirottando le soste per i passeggeri su Roma Tiburtina e Napoli Afragola.

Ripercussioni e rallentamenti oltre i 40 minuti si sono verificati anche sulla flotta dei treni Italo diretti verso la capitale.

La ripresa del traffico e i convogli coinvolti

Intorno alle ore 12:50 Ferrovie dello Stato ha comunicato l’inizio della graduale ripresa della circolazione, pur confermando ritardi cumulati superiori all’ora per diversi collegamenti a lunga percorrenza.

Tra i convogli maggiormente penalizzati dai blocchi figurano il FR 9516 Salerno-Torino, il FR 9805 Torino-Lecce, il FR 9619 Milano-Napoli e il FR 9623 Milano-Reggio Calabria.

La riorganizzazione del traffico è proseguita nelle ore successive per smaltire l’arretrato e ripristinare la regolare tabella oraria nei principali snodi ferroviari.