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Treni in ritardo o cancellati a Milano per un guasto in stazione Centrale, disagi anche tra Varese e Gallarate

Treni in ritardo o cancellati a Milano a causa di un guasto in stazione Centrale, disagi segnalati anche tra Varese e Gallarate: la situazione.

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stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Milano un guasto in stazione Centrale sta causando problemi ai viaggiatori, tra treni in ritardo o cancellati. I viaggiatori possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti e disagi sono segnalati anche tra le stazioni di Varese e Gallarate.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.

treni ritardo cancellati Milano guasto stazione Centrale iStock

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