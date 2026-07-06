Treni in ritardo o cancellati a Milano per un guasto in stazione Centrale, disagi anche tra Varese e Gallarate
Treni in ritardo o cancellati a Milano a causa di un guasto in stazione Centrale, disagi segnalati anche tra Varese e Gallarate: la situazione.
A Milano un guasto in stazione Centrale sta causando problemi ai viaggiatori, tra treni in ritardo o cancellati. I viaggiatori possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti e disagi sono segnalati anche tra le stazioni di Varese e Gallarate.
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