Treni nel caos tra Milano e Lecce con ritardi e cancellazioni per l'investimento di un uomo, linee coinvolte

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Alle 6.10 di domenica 26 aprile, un uomo di 37 anni è stato investito da un Frecciarossa, nella stazione di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. L’episodio ha provocato disagi alla circolazione dei treni tra Milano e Lecce. Come riportato dal sito di infomobilità di Trenitalia sono stati sospesi tutti i treni “tra Brindisi e Squinzano per accertamenti dell’autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento della persona” mentre per i treni a lunga percorrenza provenienti da Milano e Torino è stato disposto il termine della corsa a Bari.

Uomo investito da Frecciarossa, cosa è successo

Come riporta Il Fatto Quotidiano, l’incidente è avvenuto alle 6.10 del 26 aprile.

Il Frecciarossa, che ha investito l’uomo di 37 anni, era partito da Lecce alle 5.55 ed era giunto alla stazione di San Pietro Vernotico.

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I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, gli inquirenti avrebbero ipotizzato un gesto volontario da parte del 37enne.

L’uomo si sarebbe allontanato dalla sua abitazione durante la notte.

Come riporta TeleNorba, il macchinista, coinvolto nell’impatto, è in stato di shock.

Disagi alla circolazione ferroviaria

La linea ferroviaria Bari-Lecce è stata sospesa tra Brindisi e Squinzano per permettere all’autorità giudiziaria di effettuare gli accertamenti del caso.

La linea è tornata percorribile alle 9.45.

L’interruzione ha però portato a numerosi ritardi.

Come riporta Bari Today, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno accumulato ritardi fino a 180 minuti.

Per i passeggeri è stato predisposto un percorso alternativo con treni regionali fino a Brindisi e successivi bus sostitutivi per raggiungere Lecce.

I treni coinvolti

Secondo Bari Today, sarebbero previste cancellazioni e variazioni di percorso per veicolare al meglio il traffico ferroviario regionale.

L’invito per i viaggiatori è quello di verificare sempre lo stato del proprio treno prima di iniziare il viaggio.

I treni dell’Alta Velocità e Intercity coinvolti sono tutti quelli in partenza per Lecce:

FR 8814 Lecce – Milano Centrale

FR 8302 Lecce – Roma Termini

FR 8816 Lecce – Venezia Santa Lucia

FR 8306 Lecce – Roma Termini

IC 608 Lecce – Milano Centrale

IC 610 Lecce – Bolzano

Problemi anche per gli Intercity notturni che compiono la tratta Milano Centrale – Lecce e Torino Porta Nuova – Lecce,