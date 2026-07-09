Treni sospesi in tutta la Calabria, stop alla circolazione ferroviaria per via di cavi tagliati in vari punti

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Mattinata di caos per il traffico ferroviario in Calabria. La circolazione dei treni è stata sospesa dopo il danneggiamento di alcuni cavi in più punti della rete. Secondo i primi accertamenti di Rfi, i guasti sarebbero riconducibili a un’azione volontaria e dolosa che ha interessato sia la linea tirrenica sia quella jonica, provocando pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria regionale e sui collegamenti con il resto d’Italia. Lo stop ha coinvolto treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali con cancellazioni, ritardi e limitazioni di percorso.

Perché i treni sono stati sospesi in Calabria

Secondo quanto emerso, ignoti avrebbero tagliato cavi dell’infrastruttura ferroviaria in almeno due diversi punti della rete calabrese. Questo dettaglio ha indotto gli investigatori a ipotizzare un gesto volontario.

I danneggiamenti sono stati riscontrati sulla linea Tirrenica tra San Lucido e Longobardi, in provincia di Cosenza, e sulla linea Jonica, nel tratto compreso tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto (Crotone).

ANSA

Oltre all’ipotesi sabotaggio, gli investigatori lavorano anche sulla pista del possibile furto. I cavi interessati sono infatti costituiti da una combinazione di fibra ottica e rame.

Quali treni sono stati coinvolti e quali sono i disagi

L’interruzione della circolazione ferroviaria ha prodotto effetti su gran parte del traffico ferroviario da e verso la Calabria. Sia interno regionale sia nella connessione col resto d’Italia.

I problemi hanno interessato la direttrice tra Battipaglia e Paola e, di conseguenza, numerosi collegamenti nazionali diretti verso Reggio Calabria e la Sicilia, oltre alle tratte prettamente locali.

I passeggeri hanno dovuto così affrontare cancellazioni, ritardi (anche consistenti), limitazioni di percorso e modifiche alla circolazione.

Rfi e Trenitalia hanno invitato i viaggiatori a verificare in tempo reale lo stato del proprio treno attraverso i canali ufficiali di Infomobilità, prima di raggiungere la stazione.

Circolazione in graduale ripresa dopo i danni

Nel corso della mattinata, Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che la circolazione è progressivamente ripresa dopo l’intervento dei tecnici. A partire dalle 8:20 circa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola.

Le squadre di manutenzione sono state impegnate nelle operazioni di ripristino dei cavi danneggiati e nella verifica delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura, prima di annunciare la piena funzionalità e la riapertura delle linee.

Man mano si sta procedendo a smaltire la circolazione anche attraversando la sostituzione delle tratte interessate con l’utilizzo di autobus.

Nonostante la graduale riattivazione del servizio, Rfi ha avvertito che nelle prossime ore potrebbero comunque continuare a verificarsi ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso fino al completo ritorno alla normalità.