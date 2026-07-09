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Treni sospesi in tutta la Calabria, stop alla circolazione ferroviaria per via di cavi tagliati in vari punti

Il presunto sabotaggio è avvenuto sulle linee tirrenica e jonica. Circolazione in graduale ripresa, ma con ritardi e cancellazioni ancora possibili

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Maurizio Perriello

GIORNALISTA

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Mattinata di caos per il traffico ferroviario in Calabria. La circolazione dei treni è stata sospesa dopo il danneggiamento di alcuni cavi in più punti della rete. Secondo i primi accertamenti di Rfi, i guasti sarebbero riconducibili a un’azione volontaria e dolosa che ha interessato sia la linea tirrenica sia quella jonica, provocando pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria regionale e sui collegamenti con il resto d’Italia. Lo stop ha coinvolto treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali con cancellazioni, ritardi e limitazioni di percorso.

Perché i treni sono stati sospesi in Calabria

Secondo quanto emerso, ignoti avrebbero tagliato cavi dell’infrastruttura ferroviaria in almeno due diversi punti della rete calabrese. Questo dettaglio ha indotto gli investigatori a ipotizzare un gesto volontario.

I danneggiamenti sono stati riscontrati sulla linea Tirrenica tra San Lucido e Longobardi, in provincia di Cosenza, e sulla linea Jonica, nel tratto compreso tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto (Crotone).

Treni sospesi in tutta la Calabria, stop alla circolazione ferroviaria per via di cavi tagliati in vari puntiANSA

Oltre all’ipotesi sabotaggio, gli investigatori lavorano anche sulla pista del possibile furto. I cavi interessati sono infatti costituiti da una combinazione di fibra ottica e rame.

Quali treni sono stati coinvolti e quali sono i disagi

L’interruzione della circolazione ferroviaria ha prodotto effetti su gran parte del traffico ferroviario da e verso la Calabria. Sia interno regionale sia nella connessione col resto d’Italia.

I problemi hanno interessato la direttrice tra Battipaglia e Paola e, di conseguenza, numerosi collegamenti nazionali diretti verso Reggio Calabria e la Sicilia, oltre alle tratte prettamente locali.

I passeggeri hanno dovuto così affrontare cancellazioni, ritardi (anche consistenti), limitazioni di percorso e modifiche alla circolazione.

Rfi e Trenitalia hanno invitato i viaggiatori a verificare in tempo reale lo stato del proprio treno attraverso i canali ufficiali di Infomobilità, prima di raggiungere la stazione.

Circolazione in graduale ripresa dopo i danni

Nel corso della mattinata, Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che la circolazione è progressivamente ripresa dopo l’intervento dei tecnici. A partire dalle 8:20 circa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola.

Le squadre di manutenzione sono state impegnate nelle operazioni di ripristino dei cavi danneggiati e nella verifica delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura, prima di annunciare la piena funzionalità e la riapertura delle linee.

Man mano si sta procedendo a smaltire la circolazione anche attraversando la sostituzione delle tratte interessate con l’utilizzo di autobus.

Nonostante la graduale riattivazione del servizio, Rfi ha avvertito che nelle prossime ore potrebbero comunque continuare a verificarsi ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso fino al completo ritorno alla normalità.

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