Treno contro autobus a Soriano nel Cimino vicino Viterbo, ci sono feriti: a bordo ragazzi diretti a scuola

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Poteva finire molto peggio l’incidente che si è verificato nel comune di Soriano nel Cimino, vicino Viterbo, dove un autobus di linea si è scontrato con un treno nei pressi di un passaggio a livello sprovvisto di barriere protettive. Molte persone a bordo, compresi gli studenti diretti a scuola. Almeno cinque i feriti, due ricoverati in ospedale.

Incidente tra un bus e un treno a Soriano nel Cimino (Viterbo)

Sembra solo una tragedia sfiorata quella accaduta nella mattinata di oggi – giovedì 19 marzo 2026 – in località La Fornacchia tra i comuni di Soriano nel Cimino e Sutri, nella provincia di Viterbo, nel Lazio, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto due mezzi e decine di passeggeri.

Intorno alle 8:30 del mattino è difatti avvenuto un incidente tra un autobus di linea della Cotral, in servizio sulla tratta Roma Nord, e un treno (sempre della Cotral) che dal capoluogo della Tuscia si stava dirigendo verso la Capitale.

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Ancora da definite le cause che hanno portato allo scontro tra i due mezzi, sui quali erano presenti decine di persone, compresi molti giovani studenti diretti alle rispettive scuole.

L’arrivo dei soccorsi

In seguito all’incidente, sul luogo sono accorsi i Vigili del Fuoco di Viterbo, i Carabinieri della stazione locale e il personale medico del 118 accorso con diverse ambulanze.

Stando a quanto riferito al momento anche dall’ANSA, cinque persone sarebbero rimaste ferite nel sinistro, tra i quali tre giovani che hanno subito solo lievi ferite e sono stati curati sul posto dall’equipe sanitaria intervenuta.

Altre due persone invece, la macchinista del treno e un giovane presente sull’autobus, sono stati trasportati all’ospedale Santa Rosa di Viterbo per accertamenti.

La dinamica dell’incidente

Le Forze dell’Ordine accorse sul posto sono ora impegnate ad effettuare tutti i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, che è stata temporaneamente isolata per consentire le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto all’altezza di un passaggio a livello sprovvisto di barriere protettive.

La stessa Cotral, società proprietaria di entrambi i mezzi incidentati, ha annunciato ha nominato una Commissione congiunta ferro-gomma, che comprenderà anche membri esterni, per indagare su quanto accaduto e chiarire dinamiche e responsabilità.