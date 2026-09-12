Treno deraglia tra Caen e Rouen in Francia, numerosi feriti: cos'è successo, ipotesi sabotaggio dopo una foto

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sarebbe un atto di sabotaggio la causa del deragliamento del treno tra Caen e Rouen che ha provocato 44 feriti in Francia. Le indagini della polizia transalpina starebbero seguendo la pista di un’azione premeditata, all’origine dell’incidente ferroviario del convoglio con a bordo oltre 180 persone nel nord del Paese. Un’ipotesi privilegiata già nelle prime fasi delle indagini e avvalorata dall’immagine di un pezzo di metallo fotografato tra le rotaie, che sta circolando sui social.

Il treno deragliato tra Caen e Rouen

L’incidente ferroviario in Francia è avvenuto sulla tratta Rouen-Caen, nel territorio del comune di Cleon, tra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, dipartimento della Senna Marittima in Normandia.

Intorno alle 19.45 di venerdì 11 settembre, un treno regionale con 186 passeggeri ha deragliato mentre viaggiava a una velocità di 140 chilometri all’ora. Sul posto sono intervenuti circa 130 vigili del fuoco, cinque équipe mediche e 80 veicoli per soccorrere le 44 persone rimaste ferite, tra cui una 18enne ricoverata in gravi condizioni.

Il bilancio dei feriti

Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot, che nella mattinata di sabato ha voluto ribadire la solidarietà ai viaggiatori coinvolti, spiegando che la ragazza ferita gravemente non sarebbe in pericolo di vita.

“Tra i feriti leggeri, 26 sono stati presi in carico ieri in quattro strutture sanitarie di Rouen. 21 hanno potuto fare ritorno a casa durante la notte e cinque sono ancora in cura” si legge sui profili social del ministro.

Le indagini sull’incidente ferroviario in Francia

Sull’accaduto sta indagando la polizia francese, sotto il coordinamento del procuratore di Rouen, Sebastien Gallois, che ha riferito come i test su alcol e stupefacenti sul macchinista siano risultati “tutti negativi”.

Parlando alla stampa, il magistrato ha dichiarato che si tratterà di “un’indagine lunga”, ma un lungo pezzo di metallo trovato nel tratto di ferrovia coinvolto nel deragliamento avrebbe subito indirizzato l’inchiesta verso l’ipotesi di un atto di sabotaggio.

Come mostrato da una foto che ha fatto velocemente il giro sui social, si tratterebbe di una sezione di binario che, secondo le ricostruzioni, sarebbe stata probabilmente posizionata tra le rotaie con la volontà di causare l’incidente.