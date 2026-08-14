Treno deragliato a Lewes in Inghilterra con tre carrozze ribaltate sui binari, 2 feriti gravi e 18 in ospedale

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono due le persone rimaste gravemente ferite nel deragliamento di un treno avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Lewes, nell’East Sussex, in Inghilterra. E sono in totale 18 quelle portate in ospedale. Fortunatamente non ci sono vittime. Sul convoglio che viaggiava da London Victoria a Eastbourne si trovavano circa 150 passeggeri. Si indaga per capire cosa abbia portato tre delle otto carrozze del treno a finire fuori dai binari per terminare la corsa su un fianco.

Incidente ferroviario a Lewes, in Inghilterra

L’incidente ferroviario di Lewes si è verificato giovedì 13 agosto intorno alle 15:45. Alcuni passeggeri sono riusciti a uscire dalle carrozze danneggiate mentre sul posto arrivavano i soccorritori.

La British Transport Police ha riferito che alcune persone erano rimaste intrappolate all’interno dei vagoni. L’intervento ha coinvolto polizia, vigili del fuoco, ambulanze e personale di Network Rail.

Il South East Coast Ambulance Service ha comunicato inizialmente che due persone avevano riportato ferite gravi e altre nove ferite meno serie. Successivamente, durante una conferenza stampa della Transport Police del Regno Unito, il numero delle persone ferite e portate in ospedale è salito a 18, con lesioni di diversa gravità.

Le indagini

Il responsabile dei servizi di emergenza Michael Bradfield ha spiegato che l’intervento è stato "complesso e impegnativo". I soccorritori hanno valutato e trattato tutte le persone presenti sul treno e hanno confermato che tutti i passeggeri sono stati portati fuori dal convoglio.

Così ha dichiarato Ian Drummond-Smith, vice capo della polizia: "Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza e messo in atto una significativa risposta con i servizi di emergenza, ma tutti i passeggeri del treno sono stati evacuati in sicurezza". Ha inoltre aggiunto che le autorità stanno collaborando con il Rail Accident Investigation Branch per stabilire esattamente cosa sia accaduto.

Il racconto di una passeggera

Tra i passeggeri c’era Yana Ludwig, 56 anni, statunitense, che viaggiava da sola sul treno diretto da Londra a Eastbourne.

La donna ha descritto l’incidente come "assolutamente terrificante". Ha raccontato di avere sentito un forte rumore prima che "tutto andasse sottosopra" e che la carrozza crollasse sul fianco.

Secondo la passeggera, il momento del deragliamento sarebbe durato circa dieci secondi. Ludwig ha parlato di sé dicendo di essere rimasta "piuttosto malconcia".

La donna ha raccontato che, prima dell’arrivo dei soccorsi, i passeggeri presenti sul treno si sono aiutati a vicenda.