Treno deragliato a Montelibretti per due mucche sui binari, investite vicino alla stazione di Piana Bella

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Montelibretti, a breve distanza dalla stazione di Piana Bella, un treno con circa 450 passeggeri è deragliato dopo aver urtato due mucche sui binari. L’evento non ha provocato feriti. I Vigili del Fuoco hanno assistito i viaggiatori nel trasferimento su un secondo mezzo. La circolazione tra Monterotondo e Fara Sabina è stata temporaneamente bloccata, con l’avvio di un servizio di autobus sostitutivi.

Treno deragliato a Montelibretti: paura vicina alla stazione di Piana Bella

All’alba di lunedì 3 agosto, con le prime segnalazioni registrate intorno alle ore 5:10, si è verificato un incidente ferroviario a circa un chilometro dalla stazione di Piana Bella, situata nel territorio comunale di Montelibretti, alle porte di Roma.

Un treno passeggeri in transito è deragliato a seguito dell’impatto con degli animali avvenuto lungo la linea. A bordo del convoglio viaggiavano circa 450 persone che hanno vissuto momenti di forte apprensione.

Vigili del Fuoco

Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’incidente, non si registrano feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo.

Due mucche sui binari provocano l’incidente, soccorsi circa 450 passeggeri

Stando alle ricostruzioni fornite dalle Forze dell’Ordine e dalla Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, come riportato anche da LaPresse, il deragliamento è stato causato dall’improvviso investimento di due mucche che si trovavano sui binari.

I soccorritori della squadra VF 5/A sono giunti sul posto alle 5:50 per prestare prima assistenza e mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

Per consentire l’evacuazione dei circa 450 viaggiatori, Ferrovie dello Stato ha predisposto l’invio di un secondo convoglio: le operazioni di trasbordo si sono svolte in piena sicurezza grazie al supporto congiunto dei Vigili del Fuoco, del personale ferroviario e delle Forze dell’Ordine.

Circolazione sospesa e bus sostitutivi sulla linea

L’evento ha causato rilevanti disagi e rallentamenti alla circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Roma-Firenze.

Dalle ore 5:10 il traffico dei treni è stato completamente sospeso nella tratta compresa tra Monterotondo e Fara Sabina per permettere sia le operazioni di rimozione degli animali sia le verifiche tecniche di sicurezza sull’infrastruttura.

Trenitalia e RFI hanno segnalato ritardi, variazioni e cancellazioni per i treni Regionali ed Intercity, attivando contestualmente un servizio di corse con autobus sostitutivi tra le stazioni di Monterotondo e Fara Sabina per limitare i disagi ai pendolari.