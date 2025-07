Treno deragliato in Germania per colpa della frana, l'ipotesi della polizia tedesca sull'incidente ferroviario

Indagini in corso sulle cause dell’incidente ferroviario in Germania, in cui sono morte tre persone e 41 sono rimaste ferite. Il treno con a bordo 100 passeggeri è deragliato nella regione Baden-Württemberg, al confine con la Francia e la Svizzera, probabilmente a causa di una frana provocata dalle forti piogge cadute nell’area.

Le forti piogge

Il deragliamento è avvenuto in una zona boschiva vicino Riedlingen, nel sud-ovest della Germania, a circa 90 chilometri a sud di Stoccarda, sulla tratta della linea regionale della Deutsche Bahn che collega i comuni di Villingen Schwenningen e di Ulm.

L’incidente si è verificato a circa 45 chilometri dal capolinea, nei pressi della penultima stazione di Sigmaringen, intorno alle 18 di domenica 27 luglio, durante un violento temporale: secondo quanto riportato dal servizio meteorologico tedesco, l’area è stata colpita in pochissimo tempo da una grandissima quantità d’acqua, ma non avendo stazioni nella zona non ci sarebbero dati precisi.

ANSA

I rilievi sul luogo dell’incidente ferroviario in Germania

L’ipotesi della frana

Visitando il luogo del disastro, il ministro dell’Interno del Baden-Württemberg, Thomas Strobl, ha assicurato che tutti passeggeri sono stati estratti dal convoglio e che non si può escludere che le precipitazioni intense abbiano avuto un ruolo sull’incidente.

“Le indagini sono ancora in corso, ma al momento riteniamo che un pozzo fognario sia straripato a causa delle forti piogge al momento dell’incidente, provocando il deflusso dell’acqua lungo un terrapieno e una frana che è poi finita sui binari” ha dichiarato il portavoce della polizia di Ulm, Sven Vrancken.

Le indagini sul treno deragliato in Germania

Secondo le ricostruzioni riportate dalla testata locale Schwaebische Zeitung, il treno è deragliato da sinistra e la punta della locomotiva è stata proiettata per circa cinque metri sul pendio, schiantandosi contro gli alberi.

Diverse immagini circolate dopo l’incidente mostravano i soccorritori al lavoro per liberare le decine di persone rimaste incastrate tra le lamiere accartocciate dei due vagoni finiti fuori dai binari.

Ancora in corso le operazioni di sgombero delle rotaie da parte dei tecnici delle ferrovie tedeschi, che si annunciano lunghi e complicati anche dalla zona impervia.