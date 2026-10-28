Treno deragliato in Spagna, gli italiani coinvolti sono sette: una delle due donne disperse è di Pistoia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nell’incidente ferroviario in Spagna sono diversi gli italiani coinvolti. La nota è della Farnesina, che spiega di essere in coordinamento con l’Ambasciata e il Consolato Generale a Madrid per seguire il coinvolgimento dei cittadini italiani. Sulla base dell‘elenco dei passeggeri del treno e delle prime informazioni risultano 7 italiani coinvolti: quattro in buone condizioni, un quinto ricoverato e due donne disperse.

Italiani in Spagna

Sono sette gli italiani coinvolti nell’incidente ferroviario in Spagna. A farlo sapere è una nota della Farnesina, che spiega come sia in coordinamento con l’Ambasciata e il Consolato Generale a Madrid e continui a seguire la situazione per verificare il coinvolgimento di altri cittadini italiani.

Sull’ultimo bilancio, diffuso dalle autorità locali poco prima delle 14, c’è la conferma di 68 morti e decine di persone ferite, delle quali 15 in condizioni molto gravi.

Tra i feriti risulta anche un italiano. Secondo il bilancio dei concittadini, quattro sono in buone condizioni, un quinto è ricoverato ma fuori pericolo e due donne risultano ancora disperse.

Chi sono le disperse

Si conosce ancora poco dei sette italiani coinvolti. Sappiamo che i quattro che si trovano in buone condizioni sono originari di Sassari, Bergamo, Roma e Cosenza, ma sono residenti all’estero.

Anche una delle due donne scomparse sarebbe residente in Spagna, ma originaria della Toscana. Le informazioni sull’identità però restano vaghe e frammentate.

Della seconda persona dispersa non si conosce l’età o da dove provenga nello specifico, se da un capoluogo o da un altro comune della provincia. Il riserbo al momento è alto. Dal sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana arrivano commenti di vicinanza: “Sono ore di angoscia per la terribile tragedia ferroviaria avvenuta in Spagna. Tra i dispersi ci sarebbe anche una donna di Pistoia“, sembrerebbe confermare.