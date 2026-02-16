Treno deragliato in Svizzera dopo una valanga nel Canton Vallese, a bordo circa 80 persone: ci sono feriti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Incidente ferroviario nel Canton Vallese, in Svizzera: un treno con circa 80 passeggeri a bordo è deragliato lungo la tratta Frutigen-Briga. Stando alle prime ricostruzioni della polizia cantonale, il deragliamento sarebbe stato causato da una valanga. Ci sarebbero diversi feriti, mentre il traffico ferroviario sulla linea è attualmente sospeso. Al momento sono state evacuate 30 persone.

Treno deraglia in Svizzera, la situazione

Il deragliamento del treno in Svizzera è avvenuto attorno alle 7:00 del mattino di lunedì 16 febbraio. Il convoglio era carico di pendolari, lavoratori e studenti.

L’incidente si è verificato nella zona di Stockgrabe, tra Goppenstein e Hohtenn. Il fatto ha coinvolto un treno sulla linea RE1, partito da Briga alle 6:12.

Sul posto sanitari e vigili del fuoco e altri soccorritori. Le operazioni sono complicate dalla grande presenza di neve, che rende difficile anche camminare. La situazione è costantemente monitorata dalla polizia cantonale Vallese.

Interpellati dall’agenzia Keystone-ATS, i funzionari di polizia non hanno rilasciato dettagli specifici in merito al deragliamento o sul numero dei feriti.

Sulla linea sono previsti ritardi e cancellazioni e si prevede che i disagi possano aumentare almeno fino alle 16:00. Nel canton Vallese il pericolo valanghe è attualmente considerato di grado 4 (forte).

Lo scorso 12 febbraio un’altra valanga si era abbattuta nella zona di Goppenstein, bloccando una strada.

Circolazione ferroviaria interrotta

Bls, l’operatore che gestisce la linea, rende noto che “il traffico ferroviario sulla tratta Frutigen- Brig è interrotto tra Goppenstein e Brig” causa “valanga” subirà uno stop almeno fino alle 4:00 del mattino del 17 febbraio. La raccomandazione: “I viaggiatori tra Goppenstein, Bahnhof e Visp, Bahnhof Süd utilizzino nelle due direzioni gli autobus sostitutivi (EV)”.

Il treno deragliato in Spagna

La notizia del deragliamento del treno in Svizzera con a bordo 80 passeggeri, avvenuto nella mattina del 16 febbraio, ha immediatamente riportato alla memoria le drammatiche immagini provenienti dalla Spagna, dove un mese fa due treni si sono scontrati a causa di un giunto difettoso.

Poche ore più tardi da quel gravissimo scontro fra treni che ha causato oltre 40 morti e più di 150 feriti, sempre in Spagna si è verificato un altro incidente ferroviario, in cui è morta una persona.

