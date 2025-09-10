Treno fermato poco prima di una voragine sotto i binari causata dal maltempo a Bulciago vicino Lecco

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il treno della linea ferroviaria Milano-Lecco è stato fermato pochi metri prima di una voragine. È l’intervento “provvidenziale” dei vigili del fuoco a evitare una tragedia. Questi stanno rispondendo a numerose richieste di soccorso dovute al maltempo che si è abbattuto in Lombardia.

Treno fermo prima di una voragine

Il forte maltempo che ha colpito la Lombardia si è riversato sul territorio con rischio idraulico e idrogeologico. A Bulciago i vigili del fuoco sono riusciti a fermare in tempo un treno a pochi metri da una voragine che si è aperta nei pressi della stazione a causa delle abbondanti piogge.

La zona di Bulciago, nella Brianza lecchese, è stata fortemente colpita da piogge e vento che hanno causato allagamenti e smottamenti, come indicato dal bollettino di allerta meteo che aveva innalzato il livello di pericolo.

ANSA Maltempo

Al momento la linea ferroviaria Milano-Lecco è stata interrotta per i lavori di messa in sicurezza sulla massicciata che percorre la linea ferroviaria sulla quale si è aperta la voragine.

280 interventi in poche ore

I vigili del fuoco sono al lavoro da ore su tutto il territorio italiano colpito dal maltempo, tra Lazio e Liguria, Toscana e Lombardia. Oltre 100 le richieste di soccorso solo del comando operativo di Roma, tra Bracciano e Castelli Romani, per via della rimozione di alberi e rami caduti in strada, danni dovuti dall’acqua e la messa in sicurezza di insegne e pali pericolanti.

Nella notte diversi torrenti sono esondati e nel Comasco è stato necessario intervenire per evacuare fino a 19 persone dalle strutture allagate o danneggiate. Altri 15 gli interventi svolti nella notte a Lecco, tra cui l’intervento sulla linea ferroviaria.

Oltre 100 gli interventi anche in Toscana, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Le maggiori criticità si sono verificate sull’Isola d’Elba, dove una frana ha portato all’interruzione della viabilità isolando circa 200 abitanti.

Il maltempo sulla penisola

Secondo gli esperti l’ondata di maltempo colpirà l’Italia in due fasi distinte. Il primo fronte si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì 10 settembre. Il secondo percorrerà l’intera giornata di mercoledì, portando rovesci e temporali, con un intenso peggioramento al Nord, in Sardegna e sulle regioni tirreniche.

Le previsioni per la giornata vedono maltempo intenso al Nord con piogge e rovesci in estensione verso l’Emilia-Romagna. In Toscana, Umbria e Lazio possibili nubifragi, mentre nelle Marche e nelle zone interne dell’Abruzzo i fenomeni sono più sporadici.

Prevista instabilità anche al Sud, in particolare sul versante tirrenico con rovesci e temporali in Campania e piovaschi in serata sul Salento. In Sardegna invece piogge e rovesci intensi sul versante occidentale con attivazione dei fenomeni nel pomeriggio.