Treno Frecciarossa bloccato a Montesilvano in Abruzzo con 125 passeggeri, guasto alla linea elettrica

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Nella serata di venerdì 1° maggio la circolazione ferroviaria è stata bloccata e sospesa sulla linea adriatica in Abruzzo. Un treno Frecciarossa con a bordo 125 persone è rimasto bloccato a Montesilvano, in provincia di Pescara, a causa di un guasto alla linea elettrica. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i passeggeri sono risultati tutti in buone condizioni di salute. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato una serie di ritardi e sono stati sospese diverse corse ad alta percorrenza da Nord a Sud.

Cosa è successo al treno bloccato sulla linea adriatica

A quanto pare, il guasto è stato causato dal passaggio di un treno precedente, che avrebbe tranciato i cavi elettrici di alimentazione della stazione di Montesilvano. A causa dell’incidente, si sono fermati i Frecciarossa Venezia-Lecce e Milano-Bari e l’Intercity Bolzano-Bari.

Intorno alle 20 sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e in seguito i tecnici di Rfi per il ripristino della linea. Il guasto ha provocato una serie di ritardi a cascata.

Passeggeri rimasti chiusi nel treno per ore

I passeggeri sono rimasti chiusi all’interno del treno per diverse ore, ma stanno tutti bene e non sono state segnalate emergenze sanitarie. Durante i lavori di ripristino della linea, sono stati messi a disposizione bus sostitutivi.

I tempi del ritorno alla completa normalità restano però incerti, coi tecnici che dovrebbero sanare il problema entro il pomeriggio. Il nodo pescarese è cruciale per l’intera tratta che collega le stazioni del Nord e del Nord-Est al Mezzogiorno lungo la costa adriatica.

Circolazione ancora rallentata, la nota di Trenitalia

Le autorità di Trenitalia hanno riferito che anche nella mattina di sabato 2 maggio la circolazione è fortemente rallentata tra Giulianova e Pescara. In particolare, i convogli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza “fino a 400 minuti e limitazioni di percorso“.

Sul sito ufficiale si legge inoltre che potrebbero verificarsi anche diverse cancellazioni. Tra i treni direttamente coinvolti dall’inconveniente e sottoposti a variazione della tratta si segnalano i seguenti.

FR 8806 Pescara (6:00)-Milano Centrale (11:10) : il treno oggi parte da Ancona. I passeggeri diretti a e in partenza da Pescara, Giulianova e San Benedetto del Tronto possono utilizzare il treno FR 8810 Bari (5:20)-Milano Centrale (12:30), che oggi ferma anche a Giulianova, Cesena, Modena e Parma.

: il treno oggi parte da Ancona. I passeggeri diretti a e in partenza da Pescara, Giulianova e San Benedetto del Tronto possono utilizzare il treno FR 8810 Bari (5:20)-Milano Centrale (12:30), che oggi ferma anche a Giulianova, Cesena, Modena e Parma. FR 8810 Bari (5:20)-Milano Centrale (12:30) : il treno oggi parte da Pescara. I passeggeri diretti a e in partenza da Bari Centrale, Barletta, Foggia e Termoli possono utilizzare il treno FR 9806 Bari Centrale (6:35)-Milano Centrale (13:25), che ferma anche a Barletta.

: il treno oggi parte da Pescara. I passeggeri diretti a e in partenza da Bari Centrale, Barletta, Foggia e Termoli possono utilizzare il treno FR 9806 Bari Centrale (6:35)-Milano Centrale (13:25), che ferma anche a Barletta. IC 606 Bari Centrale (5:55)-Milano Centrale (15:30): il treno oggi ha origine da Pedaso. I passeggeri in partenza da Bari Centrale, Foggia, Termoli e Pescara e diretti ad Ancona, Rimini, Bologna Centrale e Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9806 Bari Centrale (6:35)-Milano Centrale (13:25).