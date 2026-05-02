Treno Frecciarossa bloccato a Montesilvano in Abruzzo con 125 passeggeri, guasto alla linea elettrica
Circolazione sospesa e ritardi per Alta Velocità, Intercity e Regionali. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. I passeggeri stanno tutti bene
Nella serata di venerdì 1° maggio la circolazione ferroviaria è stata bloccata e sospesa sulla linea adriatica in Abruzzo. Un treno Frecciarossa con a bordo 125 persone è rimasto bloccato a Montesilvano, in provincia di Pescara, a causa di un guasto alla linea elettrica. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i passeggeri sono risultati tutti in buone condizioni di salute. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato una serie di ritardi e sono stati sospese diverse corse ad alta percorrenza da Nord a Sud.
- Cosa è successo al treno bloccato sulla linea adriatica
- Passeggeri rimasti chiusi nel treno per ore
- Circolazione ancora rallentata, la nota di Trenitalia
Cosa è successo al treno bloccato sulla linea adriatica
A quanto pare, il guasto è stato causato dal passaggio di un treno precedente, che avrebbe tranciato i cavi elettrici di alimentazione della stazione di Montesilvano. A causa dell’incidente, si sono fermati i Frecciarossa Venezia-Lecce e Milano-Bari e l’Intercity Bolzano-Bari.
Intorno alle 20 sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e in seguito i tecnici di Rfi per il ripristino della linea. Il guasto ha provocato una serie di ritardi a cascata.
Passeggeri rimasti chiusi nel treno per ore
I passeggeri sono rimasti chiusi all’interno del treno per diverse ore, ma stanno tutti bene e non sono state segnalate emergenze sanitarie. Durante i lavori di ripristino della linea, sono stati messi a disposizione bus sostitutivi.
I tempi del ritorno alla completa normalità restano però incerti, coi tecnici che dovrebbero sanare il problema entro il pomeriggio. Il nodo pescarese è cruciale per l’intera tratta che collega le stazioni del Nord e del Nord-Est al Mezzogiorno lungo la costa adriatica.
Circolazione ancora rallentata, la nota di Trenitalia
Le autorità di Trenitalia hanno riferito che anche nella mattina di sabato 2 maggio la circolazione è fortemente rallentata tra Giulianova e Pescara. In particolare, i convogli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza “fino a 400 minuti e limitazioni di percorso“.
Sul sito ufficiale si legge inoltre che potrebbero verificarsi anche diverse cancellazioni. Tra i treni direttamente coinvolti dall’inconveniente e sottoposti a variazione della tratta si segnalano i seguenti.
- FR 8806 Pescara (6:00)-Milano Centrale (11:10): il treno oggi parte da Ancona. I passeggeri diretti a e in partenza da Pescara, Giulianova e San Benedetto del Tronto possono utilizzare il treno FR 8810 Bari (5:20)-Milano Centrale (12:30), che oggi ferma anche a Giulianova, Cesena, Modena e Parma.
- FR 8810 Bari (5:20)-Milano Centrale (12:30): il treno oggi parte da Pescara. I passeggeri diretti a e in partenza da Bari Centrale, Barletta, Foggia e Termoli possono utilizzare il treno FR 9806 Bari Centrale (6:35)-Milano Centrale (13:25), che ferma anche a Barletta.
- IC 606 Bari Centrale (5:55)-Milano Centrale (15:30): il treno oggi ha origine da Pedaso. I passeggeri in partenza da Bari Centrale, Foggia, Termoli e Pescara e diretti ad Ancona, Rimini, Bologna Centrale e Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9806 Bari Centrale (6:35)-Milano Centrale (13:25).