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Evacuato un treno di pendolari sulla linea mono binario del Mugello, alla stazione ferroviaria di Dicomano (Firenze). C’è stato l’incendio di un locomotore alimentato a gasolio. Sul posto squadre e mezzi dei vigili del fuoco. Il convoglio è stato evacuato dai passeggeri dal personale delle Fs. Sono in corso le operazioni di spegnimento. Al momento non risultano feriti, l’incendio è partito dopo che il macchinista ha fermato a Dicomano il convoglio regionale Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve per un’avaria tecnica. Mentre il macchinista stava praticando delle operazioni per ovviare all’inconveniente, secondo la ricostruzione delle Fs, ha cominciato a sprigionarsi del fumo e quindi le fiamme. Nel frattempo i passeggeri erano stati fatti scendere. L’emergenza si è conclusa con lo spegnimento dell’incendio. Tuttavia anche se la linea è rimasta sempre percorribile, dal locomotore si diffonde del fumo e gli altri convogli non possono transitare.