Treno in fiamme nel Mugello e pendolari evacuati, le immagini del locomotore a gasolio a fuoco
Incendio locomotore nel Mugello: evacuato treno, nessun ferito. Vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme.
Evacuato un treno di pendolari sulla linea mono binario del Mugello, alla stazione ferroviaria di Dicomano (Firenze). C’è stato l’incendio di un locomotore alimentato a gasolio. Sul posto squadre e mezzi dei vigili del fuoco. Il convoglio è stato evacuato dai passeggeri dal personale delle Fs. Sono in corso le operazioni di spegnimento. Al momento non risultano feriti, l’incendio è partito dopo che il macchinista ha fermato a Dicomano il convoglio regionale Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve per un’avaria tecnica. Mentre il macchinista stava praticando delle operazioni per ovviare all’inconveniente, secondo la ricostruzione delle Fs, ha cominciato a sprigionarsi del fumo e quindi le fiamme. Nel frattempo i passeggeri erano stati fatti scendere. L’emergenza si è conclusa con lo spegnimento dell’incendio. Tuttavia anche se la linea è rimasta sempre percorribile, dal locomotore si diffonde del fumo e gli altri convogli non possono transitare.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.