Treno investe tre giovani a Trecate (Novara), un morto e due feriti

Tre giovani di origine pakistana tra i 20 e i 22 anni sono stati investiti da un treno a Trecate (Novara). Uno di loro è morto mentre gli altri sono rimasti feriti, uno in modo grave è stato portato in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto verso le 18:20 del 20 ottobre 2025, il convoglio proveniente da Torino era atteso a Milano alle 18,49.

Notizia in aggiornamento