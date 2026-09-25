Treno merci va fuori dai binari e urta un regionale sulla linea Firenze-Roma a Rignano, circolazione sospesa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Circolazione sospesa tra Rignano sull’Arno e Pontassieve a seguito dell’incidente di un treno merci. Un treno passeggeri avrebbe urtato il convoglio merci, causando l’esplosione dei finestrini, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi. Nel frattempo, Ferrovie dello Stato ha reso noto che è stato concluso il trasferimento dei passeggeri del regionale ed è stato attivato un servizio bus tra le due località interessate dall’interruzione.

Incidente tra due treni

Due treni sono entrati in contatto tra Firenze e Roma, nella tratta tra le stazioni di Pontassieve e Sant’Ellero. Secondo le dinamiche rese note, lo scontro sarebbe avvenuto lungo un tratto rettilineo della ferrovia.

Il locomotore di un treno merci, proveniente da Sant’Ellero, avrebbe leggermente sviato. Il regionale, proveniente da Pontassieve e diretto a Montevarchi, avrebbe frenato, finendo però per urtare leggermente il locomotore.

Su Facebook il “Comitato Pendolari Valdarno” ha scritto nell’imminenza dei fatti che un treno merci aveva urtato il convoglio 18841 e che il botto aveva frantumato i finestrini dell’ultimo vagone, provocando anche la rottura degli ammortizzatori.

Accertamenti e trasferimento

Dalle ore 15:20, quando si è verificato l’incidente, fino alle 19:00, Ferrovie dello Stato ha finalizzato il trasferimento dei viaggiatori del regionale su un altro treno.

In una nota del gruppo si spiega che i viaggiatori sono stati assistiti dal personale del gruppo Ferrovie dello Stato e della Protezione Civile presente sul posto.

Per ora la linea risulta interrotta tra Pontassieve e Figline Valdarno-Arezzo per gli accertamenti tecnici a seguito dello scontro. Anche per questo è stato attivato un servizio bus tra le località interessate dall’interruzione.

Finestrini rotti ma nessun ferito

A raccontare lo scontro sono stati gli stessi pendolari sul gruppo Facebook “Comitato Pendolari Valdarno”, attivo da tempo per raccogliere le segnalazioni quotidiane di ritardi e altri disservizi.

Un utente ha segnalato il momento dell’incidente, ovvero l‘urto del treno regionale con il treno merci. Da quello che aveva appreso sul momento, l’utente ha riferito l’assenza di feriti, ma tanta paura.

“Attualmente siamo bloccati sul treno, in attesa di venire spostati su un altro”, scriveva. Pare inoltre, sempre secondo quanto riportato dall’utente, che lo scontro abbia provocato la rottura degli ammortizzatori e la frantumazione dei finestrini dell’ultimo vagone.