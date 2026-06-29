Treno regionale esce dai binari sulla linea Firenze – Borgo San Lorenzo, paura per i passeggeri a bordo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Momenti di paura sulla linea ferroviaria Firenze – Borgo San Lorenzo via Pontassieve, dove un treno regionale è uscito parzialmente dai binari nei pressi di Dicomano, in provincia di Firenze. L’incidente non ha fortunatamente provocato feriti, ma ha reso necessario l’intervento dei soccorsi oltre all’evacuazione dei passeggeri ed alla sospensione della circolazione sulla linea.

Firenze, treno esce dai binari

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 29 giugno, intorno alle 16:15, in corrispondenza di un ponte ferroviario nel territorio comunale di Dicomano.

Le ruote di sei carrozze sarebbero uscite dal binario mentre il convoglio era in marcia.

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Le Ferrovie dello Stato hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del parziale deragliamento. Secondo quanto riferito, il treno procedeva a bassa velocità e, pur uscendo dalla sede ferroviaria, è rimasto perfettamente in assetto senza ribaltarsi.

Passeggeri del treno evacuati, nessun ferito

A bordo del convoglio viaggiavano almeno 50 passeggeri. Tutti sono stati evacuati in sicurezza grazie all’intervento del personale di Trenitalia che si è attivato prima dell’arrivo dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze con il supporto dei distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve, oltre a un funzionario per il coordinamento delle operazioni. In via precauzionale è stato richiesto anche l’intervento del personale sanitario, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Linea ferroviaria sospesa e bus sostitutivi

In seguito all’incidente, la circolazione sulla linea Firenze – Borgo San Lorenzo via Pontassieve è stata sospesa per permettere la rimozione del convoglio, per poi mettere in atto gli interventi di verifica e ripristino della linea.

Per consentire ai viaggiatori di terminare il loro viaggi, sono stati predisposti autobus sostitutivi tra le stazioni di Rufina e Borgo San Lorenzo, con fermate intermedie. I passeggeri evacuati hanno raggiunto a piedi la stazione di Dicomano, dove è stata organizzata l’assistenza.

Accertamenti in corso sulle cause

Le verifiche sono affidate alle forze dell’ordine e ai tecnici di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), chiamati a ricostruire la dinamica e ad accertare le condizioni dei binari. Il sindaco di Dicomano, Massimiliano Amato, è sul posto e segue le operazioni.