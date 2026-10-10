Treno storico si schianta contro un ponteggio a Roccaraso, feriti 3 operai: paura sulla Transiberiana d’Italia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il treno storico Ferrovie dei Parchi, noto come la Transiberiana d’Italia, si è schiantato contro un ponteggio mobile nei pressi della stazione di Roccaraso. Il bilancio è di tre operai feriti, tra cui uno ricoverato in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, il treno avrebbe urtato un ponteggio (collegato a un camion) sul quale si trovavano gli operai che stavano lavorando alla manutenzione di un ponte della Statale 17. Grande paura tra i 400 passeggeri a bordo.

Treno storico contro un ponteggio a Roccaraso

L’esatta dinamica dell’incidente avvenuto nella mattinata di sabato 10 ottobre a un chilometro dalla stazione di Roccarasso è ancora in fase di accertamento. In base alle testimonianze, riportate da alcuni media locali, il treno storico Ferrovie dei Parchi avrebbe urtato un ponteggio mobile controllato da un camion che era in sosta sul ponte oggetto dell’intervento di manutenzione.

Inutile il tentativo di frenata da parte del macchinista: la locomotiva ha urtato il ponteggio dove si trovavano alcuni operai.

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Tre operai feriti dopo lo schianto, uno in prognosi risevata

Sono tre gli operai rimasti feriti nel ribaltamento del camion, uno dei quali in modo grave. Si tratta di un uomo di 56 anni, di nazionalità senegalese, trasferito in elisoccorso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. La prognosi è riservata, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Gli altri due feriti, entrambi cinquantenni e di nazionalità straniera, sono stati trasportati all’ospedale di Castel di Sangro per traumi lievi. Sotto shock il macchinista e i circa 400 passeggeri a bordo del treno turistico, che avevano scelto la gita per scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Abruzzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e gli ispettori della Asl. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni personali colpose gravi e disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti.

Cos’è il treno storico dei Parchi, noto come la Transiberiana d’Italia

Il treno storico della Ferrovia dei Parchi, noto anche come Transiberiana d’Italia, è un servizio turistico che permette di attraversare alcuni dei paesaggi più suggestivi dell’Appennino centrale a bordo di convogli d’epoca.

La linea ferroviaria collega Sulmona, in Abruzzo, a Isernia, in Molise, attraversando montagne, boschi, altopiani e borghi storici. Il percorso si snoda nel cuore del Parco nazionale della Maiella e attraversa località come Campo di Giove, Palena, Roccaraso e la stazione di Rivisondoli-Pescocostanzo, tra le più alte d’Italia.

I viaggi vengono organizzati in date prestabilite, spesso con soste per visitare i centri storici e scoprire le tradizioni del territorio.