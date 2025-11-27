Treno travolge operai nello Yunnan in Cina, 11 morti e 2 feriti alla stazione di Luoyang Town
Un treno ha travolto alcuni operai nello Yunnan in Cina provocando almeno 11 morti: è l'incidente più grave degli ultimi 10 anni nel Paese
Un treno ha investito alcuni operai ferroviari in Cina, nella provincia dello Yunnan, provocando almeno 11 morti. Due i feriti. I lavoratori sarebbero stati travolti mentre il convoglio, utilizzato per i test sulle apparecchiature sismiche, stava percorrendo una curva nella stazione di Luoyang Town di Kunming. Si tratta del più grave incidente ferroviario mortale avvenuto in Cina negli ultimi 10 anni.
Treno travolge operai nello Yunnan, cos’è successo in Cina
La tragedia ferroviaria è avvenuta nelle prime ore del mattino di giovedì 27 novembre, all’interno della stazione di Luoyang Town, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina.
Come reso noto dall’Ufficio Ferroviario di Kunming in un comunicato, l’impatto tra il treno e gli operai ha causato il decesso di 11 persone e il ferimento di altre 2.
La ricostruzione sulla tragedia ferroviaria in Cina
In base alla prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia Reuters, il treno, utilizzato per i test sulle apparecchiature sismiche, avrebbe travolto gli operai su un tratto curvo di binario della stazione di Luoyang Town.
La causa dell’impatto è ancora in fase di accertamento. La stazione ferroviaria ha già ripristinato la normale attività.
Le precedenti tragedie ferroviarie in Cina
La rete ferroviaria cinese è la più grande al mondo per estensione: si estende per oltre 160 mila chilometri ed è utilizzata per miliardi di viaggi ogni anno.
Quello avvenuto all’interno della stazione di Louyang Town di Kunming, nella provincia dello Yunnan, è il più grave incidente ferroviario per numero di morti verificatosi negli ultimi dieci anni in Cina.
Nel 2021, nove persone erano rimaste uccise quando un treno aveva urtato un gruppo di lavoratori su un tratto di binari della ferrovia Lanzhou-Xinjiang, nella provincia nordoccidentale del Gansu.
Nel 2011, un altro incidente ferroviario avvenuto nella provincia orientale dello Zhejiang ha provocato 40 morti e 200 feriti.