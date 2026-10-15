Treno travolge ragazza a San Vendemiano sulla Udine-Venezia, morta 24enne di Vittorio Veneto e linea in tilt

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Una ragazza è morta dopo essere stata travolta da un treno passeggeri a San Vendemiano, in provincia di Treviso. La linea Udine–Venezia è rimasta ferma per ore tra cancellazioni e ritardi, con notevoli disagi per i viaggiatori. Poche ore prima un uomo era stato investito a Porto Marghera. Indaga la polizia ferroviaria: l’identità della giovane non è ancora nota.

Ragazza travolta da un treno a San Vendemiano: morta

Il dramma ha avuto luogo giovedì 15 ottobre, poco dopo le 10, a San Vendemiano in provincia di Treviso. Una ragazza ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno passeggeri in transito sulla linea Udine–Venezia.

Il punto dell’impatto è il tratto di ferrovia che passa nei pressi di via Longhena. Non è stata resa l’identità della vittima, che avrebbe 24 anni.

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Disagi sulla linea Udine-Venezia

Sul posto sono arrivati i soccorritori del Suem 118 e gli agenti della polizia ferroviaria di Treviso, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Per consentire queste operazioni la circolazione è rimasta bloccata per diverse ore.

La Udine–Venezia, gestita da Rfi, collega Venezia Santa Lucia a Udine toccando tra le altre Mestre, Treviso, Conegliano, Sacile e Casarsa. Lo stop prolungato finisce per ripercuotersi, quindi, a catena su tutte le stazioni.

Come riportato da Il Gazzettino, alcuni regionali diretti da Belluno a Venezia sono stati cancellati, mentre sui collegamenti da Treviso verso Vittorio Veneto e Udine si sono accumulati ritardi.

Il precedente poche ore prima

La giornata dei pendolari era già iniziata in salita. Intorno alle 6:10, a Porto Marghera, lungo il tratto tra Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia, un altra persona era stata investita da un convoglio. Quello di San Vendemiano è dunque il secondo investimento nel giro di poche ore sulla stessa direttrice.

A essere coinvolto nel primo incidente un uomo, descritto in gravi condizioni. Sono intervenuti sul posto vigili del fuoco, polizia ferroviaria e personale sanitario del 118 con un medico.

I ritardi hanno raggiunto i 90 minuti, penalizzando pendolari e studenti provenienti da almeno quattro province: Treviso, Belluno, Pordenone e Udine. In base alla ricostruzione di TrevisoToday, l’episodio tra Mestre e Venezia ha messo la tratta fuori servizio e ha aggravato i disagi del resto della giornata.

Dopo il via libera delle autorità, nell’aggiornamento delle ore 8:00 Rete ferroviaria italiana ha annunciato la graduale ripresa della circolazione.