Trentino, tragedia sulla Forcella Pordoi: escursionista di 36 anni precipita per 300 metri e muore

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tragedia in montagna in Trentino, dove un’escursionista statunitense di 36 anni è morta dopo essere precipitata per circa 300 metri nella zona della Forcella Pordoi, sopra Canazei. L’incidente è avvenuto a una quota di circa 2.750 metri, nel gruppo del Sella. La donna era in vacanza con la famiglia.

Canazei, escursionista morta

Il dramma è avvenuto nella mattina di sabato 17 ottobre. Secondo la ricostruzione, la donna è scivolata in un punto esposto, precipitando nel vuoto.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, lanciato da alcuni testimoni. La macchina dei soccorsi si è immediatamente messa in moto, con il soccorso alpino dell’Alta Val di Fassa e l’elicottero sanitario.

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I soccorsi

Il quotidiano Il Dolomiti riporta che un soccorritore che si trovava già in zona ha raggiunto con una certa rapidità il luogo dell’incidente, fornendo al tecnico di elisoccorso le coordinate esatte per il recupero.

Intorno alle 12:30 il tecnico di elisoccorso ha portato sul posto della caduta il personale sanitario. Per la 36enne, purtroppo, non c’era più nulla da fare: il medico ha potuto solo constatarne il decesso.

Turista americana morta in montagna, il recupero della salma

Ottenuto il via libera da parte delle forze dell’ordine per la rimozione della salma, l’elicottero ha sbarcato altro personale per procedere al recupero.

I familiari della 36enne sono stati elitrasportati a Canazei. Successivamente è avvenuto il recupero della salma, trasportata a Canazei e affidata ai carabinieri. Le operazioni si sono concluse attorno alle 14:30.

Altri incidenti in montagna

Solo poche ore prima sull’altopiano di Asiago è stata trovata morta una donna di 65 anni di Mirano che risultava scomparsa da venerdì 16 ottobre, quando era uscita per una passeggiata senza più fare rientro.

Nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre un escursionista tedesco è morto in Val Senales, precipitando nel vuoto per circa un centinaio di metri. La tragedia è avvenuta lungo il sentiero che porta alla Croda del Clivio.

Due escursionisti sono morti nella serata di domenica 11 ottobre in due diverse località della provincia di Como. La prima vittima è un cercatore di funghi di 62 anni: il suo corpo è stato ritrovato in località Malè a Cusino, sulle montagne dell’alto lago in Val Cavargna. La seconda vittima è un 58enne recuperato a Eupilio, tra le province di Como e di Lecco.

Nel 2025 sono state 13.037 le missioni di soccorso in montagna, il +8% rispetto al 2024. I morti sono stati 528 (+13%). I feriti 9.624.