Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due giovani marocchini denunciati e sottoposti a provvedimenti di espulsione il bilancio di un intervento della Polizia Ferroviaria avvenuto nella mattinata di ieri a Trento. Un furto di uno zaino a bordo di un treno regionale è stato sventato grazie all’immediato intervento degli agenti, che hanno rintracciato il responsabile anche grazie alla tecnologia di geo-localizzazione. L’uomo è stato fermato dopo aver utilizzato una delle carte di credito sottratte per effettuare acquisti in stazione. In seguito, è stato accompagnato in Questura e identificato come cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine per precedenti denunce. Nel pomeriggio, è stato trasferito al C.P.R. di Gradisca d’Isonzo in attesa del rimpatrio, mentre un suo connazionale è stato destinatario di un decreto di espulsione.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri a Trento, quando una ragazza ha subito il furto del proprio zaino mentre si trovava a bordo di un treno regionale. L’allarme è scattato immediatamente, permettendo agli agenti della Polizia Ferroviaria di intervenire con tempestività.

L’intervento della Polizia Ferroviaria

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Trento sono stati allertati poco dopo il furto e hanno avviato le ricerche del responsabile. Grazie ai dispositivi di geo-localizzazione presenti all’interno del materiale informatico sottratto, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare la posizione dello zaino e a concentrare le ricerche nell’area della stazione ferroviaria. Proprio qui, un giovane è stato notato mentre utilizzava una delle carte di credito rubate per effettuare acquisti presso alcuni esercizi commerciali della stazione.

Il fermo e l’identificazione

Il sospettato è stato prontamente bloccato dagli agenti e accompagnato in Questura, dove è stato sottoposto a foto segnalamento dalla Polizia Scientifica, poiché privo di documenti di identità. Le verifiche effettuate dall’Ufficio Immigrazione hanno permesso di identificarlo come cittadino marocchino, entrato in Italia da pochi mesi ma già destinatario di numerose denunce raccolte in tutto il Nord Italia. Tra queste, figura anche una denuncia per atti osceni in prossimità di minori.

Le accuse e i provvedimenti

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Nel pomeriggio, personale della Questura e della Sottosezione Polfer di Trento ha proceduto al suo accompagnamento presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo, in vista del successivo rimpatrio nel Paese d’origine.

Il coinvolgimento di un secondo giovane

Oltre al principale indagato, gli agenti hanno fermato anche un altro giovane marocchino che si trovava in sua compagnia. Nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione e gli è stato notificato l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro 7 giorni. L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti dei reati commessi in ambito ferroviario e la collaborazione tra i diversi uffici della Polizia di Stato.

La tecnologia al servizio delle indagini

Un ruolo fondamentale nella risoluzione del caso è stato svolto dalla tecnologia di geo-localizzazione, che ha permesso agli agenti di seguire in tempo reale gli spostamenti del materiale informatico rubato. Questo ha consentito di restringere rapidamente il campo delle ricerche e di sorprendere il responsabile mentre tentava di utilizzare le carte di credito sottratte. L’efficacia dell’intervento dimostra come l’adozione di strumenti tecnologici avanzati possa rappresentare un valido supporto per le attività investigative.

I precedenti del principale indagato

Dalle verifiche effettuate dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione è emerso che il giovane marocchino fermato aveva già collezionato numerose denunce in diverse città del Nord Italia, nonostante la sua presenza sul territorio nazionale fosse relativamente recente. Tra i reati contestati figurano anche atti osceni in prossimità di minori, a conferma di una condotta recidiva e di una particolare pericolosità sociale. La decisione di procedere con il rimpatrio è stata presa proprio alla luce di questi elementi.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione ha visto la collaborazione tra la Polizia Ferroviaria, la Questura e la Sottosezione Polfer di Trento, che hanno agito in sinergia per garantire la sicurezza dei viaggiatori e il rispetto della legalità. L’intervento tempestivo ha permesso di restituire alla vittima parte della refurtiva e di assicurare alla giustizia i responsabili.

Le misure adottate nei confronti dei responsabili

Il principale indagato è stato accompagnato presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo, dove resterà in attesa del rimpatrio nel Paese d’origine. Il secondo giovane, invece, dovrà lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, come previsto dal decreto di espulsione emesso nei suoi confronti. Queste misure si inseriscono nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare e ai reati commessi da cittadini stranieri sul territorio italiano.

IPA