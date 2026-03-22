Trento, l'atleta tetraplegico Michel Roccati torna a sciare in piedi: è il primo uomo al mondo (video)
Michel Roccati, il primo tetraplegico al mondo a sciare in piedi, segna una nuova era nello sport adattato.
Michel Roccati, atleta paraplegico con lesione midollare completa, ha vinto la sfida: è riuscito a sciare in piedi in autonomia per 100 metri, diventando il primo uomo al mondo a raggiungere questo risultato. L’obiettivo di Beyond Human Potential, progetto che vuole andare oltre il potenziale umano, è appena riuscito completando la fase di test finale in pista. L’attrezzo che gli ha consentito di tornare a sciare sull’Alpe Cimbra a Folgaria, Trento, è il risultato di un percorso di ricerca e sviluppo, fatto di prove progressive e test in pista, fondamentali per verificarne l’efficacia in condizioni reali. Con questo risultato, Beyond Human Potential conclude la fase finale di sperimentazione, trasformando un’ipotesi mai realizzata prima in un traguardo concreto e aprendo nuove prospettive nello sport e nella ricerca applicata alla disabilità.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.